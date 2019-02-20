Çanakkal'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara genelinde İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bölgede yıkılan bina olup olmadığı ya da yaralanma konusunda henüz herhangi bir bilgi alınamadı.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Zeminden 8.4 derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü Ayvacık Çanakkale'nin yanısıra Ege ve İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde de hissedildi.



AYVACIK BELEDİYE BAŞKANI: İNCELEMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.

Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.2

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.4 olarak belirledi daha sonra depremin büyüklüğü 5.2 olarak revize edildi

Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü. Bir vatandaş "Deprem çabuk geldi çabuk gitti, çok şiddetliydi" diye konuştu.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI: DEPREM TABANDAN ŞİDDETLİ VURDU

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şöyle konuştu: Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. Sarsıntı aşağıdan geldi, tabandan vurdu. Aşırı bir sallantıdan ziyade tabandan darbeli bir depremdi. Ayvacık'la konuştuk herhangi bir hasar olmadığı söylendi. Herhangi bir zaiyat yok.



ÇANAKKALE AFAD'DAN AÇIKLAMA: HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLAMADIK



Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.

Yılmaz, saat 21.23'te yaşanan ve merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi:

"Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.

Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR



İstanbul Valiliği merkez üssü Ayvacık olan depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle: