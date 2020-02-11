İHA

İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çapa Tıp Fakültesi’nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede Doktor Metin K. 'nın ismini kullanmak suretiyle 9 hastadan ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 TL para alındığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmada rüşvete aracılık ettiği belirlenen Yasin Ş. (50) isimli şüpheli Çapa Tıp Fakültesi'nde gözaltına alındı. Operasyonun devamında Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbora ve eşi Didem Bozbora (51) Bakırköy'deki evlerinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.