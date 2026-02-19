Canlı
        Haberler Gündem Güncel Çelik: Kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde | Son dakika haberleri

        Çelik: Kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet projesi olan 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefi için tüm devlet kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır. Yakın coğrafyamızdaki halklarla 'kardeşlik siyaseti' temelinde yepyeni siyasi perspektifler oluşturacağız. " açıklamasında bulundu

        Giriş: 19.02.2026 - 14:09 Güncelleme: 19.02.2026 - 14:16
        "Kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde"
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' hedefimize sağlam ilkelerle, güçlü çalışmalarla ve stratejik sabırla ilerliyoruz." dedi.

        Çelik şunları kaydetti: "Türkiye’yi ve bölgemizi bu hedeflerine ulaştırmak için siyasi olarak iç bütünlüğü olan ve sadece milletimize yaslanan çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu net irade, süreci baltalamaya çalışan her türlü aşırılığı bertaraf etmektedir.

        Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet projesi olan 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefi için tüm devlet kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir gelecek herkesin kazandığı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Bu süreçte Yüce Meclis milletimiz adına değerli bir inisiyatif almıştır.

        Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir. Etrafımızdaki gelişmeler bugünlerde daha net şekilde gösteriyor ki, kötülük şebekelerinin en büyük aracı terördür.

        Kendilerini görünmez kılarak, vekâlet unsurları yoluyla ülkemize ve yakın coğrafyamızdaki kardeş halklara en çok bu yöntemlerle zarar vermeye çalışıyorlar. 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefimiz iç bütünlüğümüze ve yakın coğrafyadaki kardeş halklarla birliğimize zarar vermeye çalışan tüm siyasi kötülük ajandalarına karşı da bir duruştur.

        'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefi milletimizin her bir ferdi ve komşu ülkelerin halkı olan her bir kardeşimizin geleceği içindir. Yüzyıllardan süzülen ve sadece milletimize yaslanan siyasi akılla ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracak irademizi daha da güçlendireceğiz. Medeni bir hayatın tüm kazanımları, dünya çapında hedef alınıyor. Demokratik değerlerin ve ahlaki ilkelerin yozlaşmış çıkar şebekeleri tarafından en ağır saldırılara uğradığını görüyoruz. Tüm bunlar karşısında gerçek bir medeni değerler savunusunun daha güçlü şekilde yapılması gerekiyor.

        Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bunun öncüsüdür. Yakın coğrafyamızdaki halklarla 'kardeşlik siyaseti' temelinde yepyeni siyasi perspektifler oluşturacağız. Barbarlığın her türlü saldırısı karşısında, gerçek medeni değerleri savunacağız."

