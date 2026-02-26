AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Siyasi navigasyon” problemi vahim bir noktaya geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özel, Cumhurbaşkanımızı "ilahi okuyor" diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanı'nın "siyasi navigasyon" problemi vahim bir noktaya geldi. Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskıyla öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan geleneği sürdürdüğü için bunu anlamıyor.
Giriş: 26.02.2026 - 12:40 Güncelleme:
