Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Son dakika: Celtic - Hearts: 3-1 (MAÇ SONUCU) - İskoçya'da şampiyon Celtic!

        Celtic - Hearts: 3-1 (MAÇ SONUCU) - İskoçya'da şampiyon Celtic!

        İskoçya Premiership'in son haftasında sahasında ağırladığı Hearts'ı 3-1 yenen Celtic, şampiyonluğunu ilan etti. Son maçlara Hearts'ın 1 puan gerisinde giren Celtic, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 45+4'te Arne Engels, 87'de Daizen Maeda ve 90+8'de Callum Osmand'ın golleriyle kazanarak 56. lig şampiyonluğunu ilan etti. Hearts, İskoçya futbolda Celtic ve Rangers'ın 41 yılık hegemonyasını bitirme şansından yararlanamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 17:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskoçya'da şampiyon Celtic!

        İskoçya Premiership'in son haftasında sahasında ağırladığı Hearts'ı 3-1 yenen Celtic, şampiyonluğunu ilan etti.

        Ligin son haftasında 80 puanla liderlik koltuğunda oturan Hearts, 79 puana sahip en yakın takipçisi Celtic'e konuk oldu.

        Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelenin ilk yarım saatlik bölümde oyunu istediği gibi kontrol eden Hearts karşısında ceza alanında pozisyon bulmakta zorlanan Celtic, 32. dakikada Sebastian Tounekti ile uzaktan kaleyi yokladı ancak top Alexander Schwolow'da kaldı.

        Son bölümde üst üste korner kazanan Hearts, 43. dakikada öne geçerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. 43. dakikada sağ taraftan kullanılan atışta, arka direğe gönderilen topu Lawrence Shankland kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

        REKLAM

        Ev sahibi ekibin yanıtı gecikmedi. Sol taraftan gelişen Celtic atağında Kieran Tierney'nin ceza alanına göndermek istediği topa Alexandros Kyziridis elle müdahale edince hakem Don Robertson penaltı noktasını gösterdi.

        45+4. dakikada atışı kullanan Arne Engels, topu kalecinin uzandığı köşeden filelerle buluşturdu ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

        İkinci yarıya tutuk başlayan ve pozisyon üretmekte zorlanan Celtic, 70. dakikadan itibaren Hearts kalesinde daha fazla görünürken, 79. dakikada Kelechi Iheanacho'nun ceza yayı içinden şutunda top yan direkten döndü.

        87. dakikada sol taraftan gelişen Celtic atağında, ceza alanında topa son dokunan Daizen Maeda, takımını 2-1 öne geçirdi.

        Hearts'ın tüm hatlarıyla yüklendiği 90+8. dakikada gelişen ani atakta Callum Osmand ile bir gol daha bulan Celtic, rakibini 3-1 yendi.

        Celtic, tarihinin 56. şampiyonluğunu elde etti ve bu alanda Rangers'ı geride bıraktı.

        İskoç futbolunda 41 yıldır Glasgow'dan çıkmayan şampiyonluk kupası, Celtic'in müzesine gitti.

        Celtic, ligde son 16 şampiyonluğun 15'ini kazanma başarısını gösterdi.

        REKLAM

        HEARTS 40 YIL SONRA ŞAMPİYONLUĞU YİNE CELTIC'E VERDİ

        İskoçya'da 40 yıl önce yine son haftaya lider giren ancak Dundee'ye son maçta 2-0 yenilerek şampiyonluğu Celtic'e kaptıran Hearts, bir kez daha aynı hayal kırıklığını yaşadı.

        Alex Ferguson'un teknik direktörlüğünü yaptığı Aberdeen, 1984-85 sezonunda İskoçya'da son farklı şampiyon oldu. O tarihten bu yana ise ligi sadece Celtic ve Rangers kazandı. Celtic 23, Rangers 18 kez kupayı müzesine götürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uyuyakalan sürücü park halindeki araçlara böyle daldı

        Bursa'da direksiyon başında uyuyakalan sürücü, park halindeki araçlara çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları