        Cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var!

        Eyüpsultan'da İl Jandarma Komutanlığına ait mahkumları taşıyan araç devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:48
        Cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var!
        Eyüpsultan'da İl Jandarma Komutanlığına ait mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        DHA'daki habere göre; saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

        2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; aracın içinde 12 mahkum, şoför, 4 jandarma personeli bulunuyordu. İlk belirlemelere göre kaza 2'si ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Ağır yaralılardan birinin jandarma personeli diğerinin mahkum olduğu, 8 yaralıdan ise 4'ünün jandarma personeli 4'ünün ise mahkum olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor

        #Son dakika haberler
