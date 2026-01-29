Cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var!

Eyüpsultan'da İl Jandarma Komutanlığına ait mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

DHA'daki habere göre; saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; aracın içinde 12 mahkum, şoför, 4 jandarma personeli bulunuyordu. İlk belirlemelere göre kaza 2'si ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ağır yaralılardan birinin jandarma personeli diğerinin mahkum olduğu, 8 yaralıdan ise 4'ünün jandarma personeli 4'ünün ise mahkum olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor