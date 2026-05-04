CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde (CAO) düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Özel, toplantıda, partisinin bugün 81 il, 973 ilçede eş zamanlı saha çalışması başlattığını ve buna dair çalışma takvimini değerlendirdiklerini aktardı.

AA'daki habere göre Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin süreç, "Bu süreç sonucunda bundan sonraki aşama ne olacak ve siz buna nasıl direneceksiniz?" sorularıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bu sorulara yanıtlarının "En iyi savunma hücumdur" olduğunu dile getiren Özel, "Bugünden itibaren CHP, bu kötülüklerin tamamını yapanlara karşı, onları değiştirmek, iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu, işsizliği nasıl yok edeceğini, asık suratları nasıl güldüreceğini, umutsuzluğun yerini umuda nasıl çevireceğini anlatıyor." diye konuştu.

Özel, seçim çalışmalarının bundan sonra yeni bir evreye girdiğini ve bu çalışmaları bir sonraki genel seçimi kazanana kadar sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi, CAO yürütme kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz, illerde ve ilçelerde il ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız hep birlikte sahada olacaklar. Bugün itibarıyla 106 bin sandık görevlimiz, o gün oy kullanacak sandıklarındaki, kimi köyündeki 40 kişi, kimi büyükşehir ilçesindeki 300 kişiyle bire bir görüşmeye, yüz yüze görüşmeye, göz hizasından iletişim kurmaya, onların elini sıkmaya, kendini tanıtmaya, onları tanımaya ve bundan sonra her fırsatta onlarla birlikte olmaya başlıyor."

Özel, saha ziyaretlerini yapacak 106 bin sandık görevlisi sayısını, 186 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

ENFLASYON RAKAMLARI

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına değinen Özel, hükümeti ve TÜİK'i yıllık enflasyon hedefi üzerinden eleştirdi.

Özel, memura, emekliye ve emekçiye verilen zamların hükümetin enflasyon hedefine göre yapıldığını belirterek, "Mutlaka bütün maaşlarda bir ara zamma, devletin vatandaşa yapacağı bütün ödemelerde bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır. Aylık yüzde 4.18'lik oran maalesef 100 ülkenin yıllık enflasyonundan fazladır. Dünyada 100 ülkede, bizde bir ayda yaşanan enflasyon bir yılda yaşanmıyor ve vatandaşlarımız böyle bir kötü yönetime mecbur bırakılmış durumda." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin umudunun, tüm demokratların özgür, bağımsız, adil ve refah içinde bir ülke kurma mücadelesini birlikte vermesinden geçtiğini vurgulayarak, mücadeleyi vatandaş neredeyse orada sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte mücadelelerinin bir kararlılık değil, bir müjde içerdiğini vurgulayan Özel, şunları ifade etti:

"Müjdemiz, seçim kazanma müjdesi değildir. Sandığa vardığımızda seçimi kazanacağımızdan zaten eminiz. Müjdemiz; yönetimde yozlaşmanın bittiği, güçlü kurumların, güçlü kuralların yani sarsılmaz bir sistemin hayat bulduğu Türkiye müjdesidir. Müjdemiz; faize, israfa, lükse, şatafata giden kaynakların son bulduğu, verginin adil toplandığı ve hakça bölüşüldüğü bir Türkiye müjdesidir. Bizim müjdemiz, düşmanlığın, kutuplaşmanın, ötekileştirmenin bittiği, milletimizin huzur, barış, kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye müjdesidir. Müjdemiz, devleti güçlü, milleti huzurlu, vatandaşları eşit ve özgür kılma müjdesidir."