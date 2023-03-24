CHP'li 6 kurmay milletvekilliği başvurusu yapmadı

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CHP MYK’da yer alan 5 isim milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda bu isimlere kabinede görev verebileceği konuşulurken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da milletvekili adaylığına başvurmadığını açıkladı.

5 MYK ÜYESİ MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMADI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HALK TV yayınında kurmaylarına “Bakan olmak isteyen milletvekilliğine başvurmasın” dediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmaylarına verdiği bu mesaj sonrasında Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke milletvekili adaylığına başvurmadı.

CHP kaynakları Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda bu isimlere kabinede yer verebileceğini belirtti.

ÖZKOÇ: YÜRÜTMEDE DE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da adaylık başvurusu yapmayan isimler arasında yer aldı. Özkoç sosyal medya hesabından "Kemal Kılıçdaroğlu ile yasamada beraber uzun bir yol yürüdük. Yürütmede de birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu sebeple milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadım” mesajını paylaştı.

— Engin Özkoç (@enginozkoc) March 23, 2023

CHP RTÜK ÜYESİ İSTİFA ETTİ

CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Okan Konuralp de milletvekili adaylığı için istifa etti. Konuralp’in Sakarya’dan milletvekili adayı olacağı belirtiliyor.