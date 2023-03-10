Uzman isim uyardı: "Sivas'ta depremler olursa şaşırtıcı olmaz"

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararını 14 Mayıs 2023 olarak ilan etmesi ve seçimlerin yenilenmesine dair kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayırlısı olsun, Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun. Yaşanabilir bir Türkiye’nin zamanı artık gelmiştir” dedi.