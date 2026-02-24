CHP lideri Özel ve 3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Giriş: 24.02.2026 - 13:12 Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile Ankara Milletvekili Yunus Emre'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı.
DHA'daki habere göre dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.
