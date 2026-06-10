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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP MYK toplantısı başladı | Son dakika haberleri

        CHP MYK toplantısı başladı

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlar CHP Sözcüsü Müslim Sarı tarafından saat 16.00'da yapılacak basın toplantısıyla açıklanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        CHP MYK toplantısı başladı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda aralarında bazı milletvekillerinin de olduğu bir grup partilinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi iddialarının da gündeme geleceği ifade ediliyor. Toplantıda alınan kararlar CHP Sözcüsü Müslim Sarı tarafından saat 16.00'da yapılacak basın toplantısıyla açıklanacak.

        ANKA'da yer alan habere göre; CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

        Parti genel merkezinde yapılan toplantının gündeminde; dün grup toplantısı öncesinde yaşanan gerilim, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından MYK'ye gönderilen ve 4-5 Kasım 2023 tarihinden sonra yapılan tüm ihraçların yok hükmünde kabul edilmesini talep eden yazı, "parti suçu" işlediği belirtilen kişilere yönelik disiplin sürecinin başlatılması, yarın saat 13.00'te toplanacak Parti Meclisi'ne yönelik hazırlıklar ve bundan sonra partinin izleyeceği yol haritası yer alıyor.

        Parti Sözcüsü Müslim Sarı saat 16.00'da MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı yaparak MYK'da alınan kararları açıklayacak.

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