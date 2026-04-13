        Güvenlik İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

        67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 108 bin 107 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 839 şüpheliden 349'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:02 Güncelleme:
        67 ilde operasyon: 839 gözaltı

        Polis ekiplerince 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu maddeyle 1 milyon 108 bin 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

        AA'da yer alan habere göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, 7-12 Nisan'da 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara, 1329 ekip, 3 bin 322 personel, 16 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği katıldı.

        349 KİŞİ TUTUKLANDI

        Operasyonlarda gözaltına alınan 839 şüpheliden 349'u hakimliklerce tutuklandı, 115'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ekipler, İstanbul'da 174 kilo 750 gram skunk, 13 kilo 70 gram metamfetamin ve 72 bin 300 uyuşturucu hapa el koydu. Van'da 68 kilo 200 gram skunk ve 14 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Osmaniye'de 48 kilo 750 gram metamfetamin, Sivas'ta 27 kilogram metamfetamin ile 28 bin 56 sentetik ecza, İzmir'de 24 kilo 626 gram esrar, 16 kilo 500 gram skunk, 259 bin 196 sentetik ecza ve 101 bin 520 uyuşturucu hapa el konuldu.

        Polis, Batman'da 24 kilo 600 gram metamfetamin, Diyarbakır'da 17 kilo 400 gram skunk, Antalya'da 17 kilo 20 gram skunk, Bursa'da 15 kilo esrar ve 14 kilo 630 gram skunk, Düzce'de 11 kilo 830 gram skunk, Çorum'da 249 bin 473 sentetik ecza, Ankara'da 169 bin 664 sentetik ecza, Uşak'ta 73 bin 740 sentetik ecza ve Konya'da 60 bin 536 sentetik ecza ele geçirdi.

        "MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

        AA muhabirine operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir asayiş meselesi olarak ele alınamayacağına dikkati çekti.

        Uyuşturucunun birçok suçu besleyen ana damarlardan biri olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Terör örgütlerinin finansmanı, organize suç ağlarının büyümesi, sokak şiddeti ve aile yapısındaki zedelenme doğrudan bu alandan beslenmektedir. Uyuşturucu tacirlerinin en büyük hedefi gençlerimizdir. İçişleri Bakanlığı olarak gençlerimizin zihinlerini, umutlarını ve geleceklerini karartmaya çalışan bu karanlık şebekelerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bundan asla taviz vermeyeceğiz."

        Çiftçi, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet başsavcılıkları, polis ekipleri ve emeği geçenleri tebrik etti.

