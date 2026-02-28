CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Tanju Özcan'a sorulan soru şu; Bir vakıf var. Vakfın tek işi öğrenciye burs vermek. Vakıf öğrencilere burs vermiş. Tanju Özcan'a da diyorlar ki 'Belediyeye gelenler vakfa da bağış yapıyorlarmış.' Tanju ... Daha Fazla Göster

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Tanju Özcan'a sorulan soru şu; Bir vakıf var. Vakfın tek işi öğrenciye burs vermek. Vakıf öğrencilere burs vermiş. Tanju Özcan'a da diyorlar ki 'Belediyeye gelenler vakfa da bağış yapıyorlarmış.' Tanju Özcan'ın şahsına bağış yapmıyorlarmış ya, Tanju Özcan'ın kursağından geçmiyormuş ya, cebine konmuyormuş ya, birileri gibi yüzde 20 alıp, 10'unu kendi, 10'unu yukarı yollamıyormuş ya. Tanju Özcan ne yapıyormuş? Bolu'daki iş insanları vakfa bağış yapmışlar, o vakıf da Bolu'nun fakir öğrencisine burs veriyormuş" dedi. (DHA)