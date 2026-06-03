Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. 3 Haziran akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online platformunda erişime açıldı. Çekilişte çıkan numaraları öğrenmek ve ikramiye kazanıp kazanmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. İşte Sayısal Loto sonuçları...

3 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Haziran tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi sistemleri üzerinden yayımlanırken, oyuncular kuponlarını kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenebiliyor.

SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulamak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Sonuç sorgulama ekranında;

Kupon numarası,

Çekiliş tarihi,

Oynanan kolon bilgileri

girildikten sonra ikramiye kazanılıp kazanılmadığı öğrenilebiliyor.

3 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

2 - 15 - 17 - 55 - 78 - 83

JOKER 77 + SÜPERSTAR 66

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

REKLAM

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin. Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.