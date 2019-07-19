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HaberlerGündemSon dakika... Cinayette tüyler ürperten detay! Kadını satırla öldürmüş! - Haberler

Son dakika... Cinayette tüyler ürperten detay! Kadını satırla öldürmüş!

Denizli’de dün evinde öldürülmüş halde bulunan kadının, satırla öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının kafası, boynu ve koluna aldığı satır darbeleri ile öldüğü iddia edilirken cinayetin katin zanlısı olduğu öne sürülen ve yakalanan şüpheli ise adliyeye sevk edildi

satırla kadın cinayeti

Denizli'nin Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde dün, Uşak’ın Karahallı ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Hasine Şanlı (41) isimli kadından bir süre haber alınamayınca arkadaşları öğle saatlerinde Şanlı’nın oturduğu eve geldi. Kapıyı açıp içeriye giren arkadaşları Şanlı’yı evde cansız halde yatarken görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler Şanlı’nın öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler cinayetin katil zanlısı olarak Tamer A.’yı saklandığı Çivril ilçesinde gözaltına aldı. Polisteki işlemleri biten katil zanlısı Çal Adliyesi'ne sevk edildi. Tamer A.’nın savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

SİLAHLI SALDIRIYA DA UĞRAMIŞ

Alınan bilgilerde, cinayetin dehşet verici ayrıntılarına da ulaşılırken Şanlı’nın kafasına, boynuna ve koluna aldığı ve tara diye adlandırılan satıra benzer kesici aletle öldürüldüğü iddia edildi. Diğer yandan, Şanlı’nın öldürüldüğü Uşak Caddesi’ndeki evinin yaklaşık 10 gün önce silahlı saldırıya uğradığı da öğrenildi.

 

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