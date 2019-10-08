Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSON DAKİKA! Çinli yapay zeka firmalar ABD'nin kara listesinde

Çinli yapay zeka firmaları ABD'nin kara listesinde

HABERTURK.COM

ABD yönetimi, Müslüman azınlıklara karşı 'insan hakları ihlallerine' karıştıkları gerekçesiyle 28 Çinli kuruluşu kara listeye aldı. Listeye girenler arasında, Uygur ve Kazaklar başta olmak üzere, Müslüman azınlıkların 'fişlenmesine' yardım eden 8 teknoloji firması da var

Çin izleme teknoloji

Washington yönetimi, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Uygurlara karşı insan hakları ihlallerine karıştıkları gerekçesiyle 28 Çinli kuruluşu kara listeye aldığını duyurdu.

Associated Press'in haberine göre 'Varlık Listesi'ne alınan kuruluşların ABD'den ürün satın alabilmeleri için Washington yönetiminden izin almaları gerekecek.

Kara listeye giren kuruluşlardan 20'sinin güvenlikle ilgili devlet kurumu olduğu, kalan sekiz tanesinin ise özellikle yüz, ses tanıma ve yapay zeka teknolojisi alanında faaliyet gösteren teknoloji firmalarından oldukları belirtiliyor. Bunlar arasında Hikvision ve Dahua gibi video izleme teknolojisi satan büyük firmalar da var.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross konuya ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Hükümet ve Ticaret Bakanlığı Çin'in içindeki azınlıklara uygulanan şiddetli baskıyı hoş görmeyecektir" dedi.

Trump yönetimi bu yılın başlarında Çinli telefon üreticisi Huawei'yi, ardından Haziran ayında beş firmayı daha aynı listeye sokmuştu.

Pekin yönetimi, Sincan Özerk Bölgesi'nde 1 milyonu aşkın Uyguru toplama kamplarında tutuyor. Çinli yetkililer, uluslararası tepkilere karşın kampların 'mesleki eğitim merkezi' olduğunu öne sürüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Hong Kong'tan göstericilere ordu uyarısı - HABERLER
DÜNYA'Gösteriler sürerse ordu müdahale eder'
SON DAKİKA AÇIKLAMASI! İran: Türkiye'nin operasyonuna karşıyız - HABERLER
DÜNYAİran: Türkiye'nin operasyonuna karşıyız
Son dakika! Haley'den küstah paylaşım: Türkiye dostumuz değil - Haberler
DÜNYAHaley'den küstah paylaşım
SON DAKİKA! Dış basında Türkiye'nin Suriye operasyonu ve ABD'nin açıklamaları - HABERLER
DÜNYAUluslararası basından DEAŞ uyarısı
SON DAKİKA! ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan ve 'asker çekme' açıklaması! - Haberler
DÜNYATrump'tan Erdoğan ve 'asker çekme' açıklaması
İsrailli siyasetçiler terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı
DÜNYAİsrailli siyasetçiler terör örgütü YPG/PKK'ya sahip ...
ABD-Çin gerilimi NBA'a sıçradı
DÜNYAABD-Çin gerilimi NBA'a sıçradı
Lavrov'dan "terörle mücadelede Irak'a destek" açıklaması
DÜNYALavrov'dan "terörle mücadelede Irak'a destek" ...
Irak Cumhurbaşkanı'ndan göstericilere 'sükunet' çağrısı
DÜNYAIrak Cumhurbaşkanı'ndan çağrı
İngiltere Başbakanı Johnson: AB'den ne düşündüklerini duymak istiyoruz
DÜNYAJohnson, AB'den cevap bekliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X