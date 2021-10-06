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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 'Çıplak fotoğraf' davasında 'pes' dedirten savunma!
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Hosteslik vaadiyle 'çıplak fotoğraf' davasında savunması 'pes' dedirtti!

İstanbul'da yaşayan ve özel bir havayolu şirketinde çalıştığını söyleyerek genç kızdan iş vaadiyle çıplak fotoğraflarını isteyen sanık, ‘cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savunmasıyla 'pes' dedirtti. Kendini "Ben sadece göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim" diyerek savunan sanığın cezası da belli oldu

Son dakika: 'Çıplak fotoğraf' davasında 'pes' dedirten savunma!
'Çıplak fotoğraf' davasında 'pes' dedirten savunma!
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İHA

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki B.E. isimli genç kız, 2018 yılında özel bir üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü'nden mezun oldu. İş aramaya başlayan B.E., bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı U.Ç.'ye (26) kabin memuru olmak istediğini söyledi.

'VÜCUT KİTLE ENDEKSİNİ BELİRLEYECEĞİM'

İHA'nın haberine göre, özel bir havayolu firmasında kabin memuru olarak çalıştığını söyleyen U.Ç., genç kıza iş başvurusu için iç çamaşırlı video ve fotoğraflarının olması gerektiğini, bunlarla vücut kitle indeksini belirleyeceklerini, bu şekilde kabin görevlisi olarak çalışmaya uygun olup olmadığının değerlendirileceğini söyledi. Genç kızdan çıplak fotoğraf ve videoları göndermesini istedi. B.E.'nin bu talebini reddetmesi üzerine, defalarca kez genç kızı arayarak çıplak fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Sanığın aramalarından rahatsız olan B.E., savcılığa başvurarak U.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından U.Ç. hakkında “cinsel taciz” suçundan 4 buçuk aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki B.E. ve sanık U.Ç. katıldı.

'ONA GÖRE İŞE ALINACAĞIMI SÖYLEDİ'

Müşteki B.E., bir arkadaşı aracılığıyla sanıkla tanıştığını, kendisine kabin memuru olmak istediğini söylediğini, sanığın kendisinden çıplak fotoğraf ve videolarını göndermesi halinde vücut kitle indeksinin belirleneceğini ve ona göre işe alınacağını söylediğini anlattı. Daha sonra kendisini defalarca kez aradığını ancak cevap vermediğini söyleyerek, "Şikâyetçiyim, cezalandırılsın” dedi.

'BEN ECZACI KALFASIYIM HAVAYOLU ŞİRKETİNDE ÇALIŞMIYORUM'

Sanık U.Ç. ise savunmasında, "Ben olay tarihinde kabin memurluğu sınavına girmiştim. Müşteki de bu işe girmek istiyordu, benimle iletişime geçti. Ben de kendisine boy, kilo ve kitle indeksine ilişkin bilgiler verdim" dedi. Mahkeme hakimi sanığa, "Bir insanın fotoğrafıyla gerçekten vücut kitle indeksi ölçülür mü?" diyerek müştekiden çıplak fotoğraf isteyip istemediğini sordu. Sanık ise, "İç çamaşırlı fotoğraflarını istedim. Bu fotoğrafa bakıp kilo ve boyunu değerlendirecektim. Ben sadece kendi göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim" diyerek kendini savundu.

"Hangi havayolu şirketinde çalışıyorsun?" sorusuna ise, "Ben eczacı kalfasıyım. Havayolu şirketinde çalışmıyorum" diye cevap verdi. Sanık U.Ç. son sözünde, "Yanlış anlaşıldım. Özür diliyorum" diyerek beraatini istedi.

MAHKEMEDEN PARA CEZASI KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme, 3 yıla kadar hapsi istenen sanık U.Ç.'yi "cinsel taciz" suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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