        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Çocuk parkında ateş açarak koştu | Edirne haberleri | Son dakika haberleri

        Çocuk parkında ateş açarak koştu!

        Edirne'de, 17 yaşındaki bir çocuğun, husumetlisi olduğu yaşıtını parkta pompalı tüfekle vurduğu dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli 17 yaşındaki T.A. etkisiz hale getirilirken yaralanan aynı yaştaki H.G., tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 09:56
        Çocuk parkında ateş açarak koştu!
        Edirne'de alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir parkta T.A. (17), aralarında husumet bulunan H.G.'ye (17) pompalı tüfekle ateş açtı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Şüphelinin elindeki tüfekle ateş ede ede parka koştuğu ve o esnada halı sahada oyun oynayan çocukların panikle kaçıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Olay sırasında tesadüfen bölgedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan polis ekipleri, silah sesleri üzerine hızla müdahale ederek şüpheli T.A.'yı suç aletiyle birlikte etkisiz hale getirdi.

        YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan H.G.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, gözaltına alınan şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

         Mersinin Tarsus ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        2,3 milyon kişi iş arıyor