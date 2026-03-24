Çocuk parkında ateş açarak koştu!
Edirne'de, 17 yaşındaki bir çocuğun, husumetlisi olduğu yaşıtını parkta pompalı tüfekle vurduğu dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli 17 yaşındaki T.A. etkisiz hale getirilirken yaralanan aynı yaştaki H.G., tedavi altına alındı
Giriş: 24.03.2026 - 09:56
Edirne'de alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir parkta T.A. (17), aralarında husumet bulunan H.G.'ye (17) pompalı tüfekle ateş açtı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Şüphelinin elindeki tüfekle ateş ede ede parka koştuğu ve o esnada halı sahada oyun oynayan çocukların panikle kaçıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında tesadüfen bölgedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan polis ekipleri, silah sesleri üzerine hızla müdahale ederek şüpheli T.A.'yı suç aletiyle birlikte etkisiz hale getirdi.
YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan H.G.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, gözaltına alınan şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
