AA

12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 400.053'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 11.145 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

12 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

11 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz." dedi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 693 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 86 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409'a ulaştı. Hasta sayısı 402 bin 53, vefat sayısı 11 bin 145, ağır hasta sayısı 3 bin 95, aktif hasta sayısı 46 bin 295 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz."

Bakan Koca, HIMMS 20 Eurosia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.

Kongrenin ana temasının hastane bilgi yöntemleri olsa da salgının aslında birinci basamak sağlık hizmetleri ile hastane sağlık hizmetlerinin entegre olmasının sağlık hizmet sunumunda ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdiğini vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Bilişimin kullanılması, sağlık yönetimini ve sağlık hizmet sunumunu tamamen değiştirmiş durumda. Veriye dayalı yönetim, hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve nihayet verimlilik arayışları bu zeminde hayat bulmuştur. Ülkemizin bu alanda göstermiş olduğu ilerleme ise birçok yönüyle dünyaya örnek olabilecek mahiyettedir.

Türkiye'de Kovid-19 vakalarının sahada tespiti, evlerde takibi, ilaçlarının evlere kadar bırakılması, sağlık durumlarında değişiklik olanların hastaneye nakillerinin yapılması bilişim sistemlerinin yardımıyla çok kolay bir şekilde yürütülebilmiştir. Riskli vakaların toplum içinde hareketlerinin izlenebilmesi ve engellenebilmesi yine bilişim sistemlerinin desteği ile mümkün olmuştur. Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin oluşturduğu bilgilerin merkezden izlenebilmesi sayesinde neredeyse her hastanın seyri tek tek izlenebilmiştir. Pandeminin geniş bölgelerdeki haritalardan bireysel adreslere kadar takibi ve risk analizlerinin yapılabilmesi bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımıyla mümkün olabilmiştir."

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının daha da artan yüküne dikkat çekmek ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesini istemişti.

Bakan Koca'nın, 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirdiği bu öneri, bugün yapılan 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulunda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul edildi ve 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" olarak ilan edildi.

Sağlık çalışanlarının insanlık önünde onurlandırılması gerektiğine işaret eden Koca, "İçinde olduğumuz pandemi döneminde onların daima yapageldikleri herkes için görünür hale gelmiştir. Bugünkü fotoğraf, bu mesleklerin özünün ifadesidir. Bunu kültürün hafızasına yerleştirmek için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşı adayının deneylerinin geçici olarak askıya alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ünal, aşının faz-3 çalışmasının yürütüldüğünü hatırlatarak dün Brezilya'da "yan etki" nedeniyle aşı çalışmalarının durdurulduğu haberinin geldiğini söyledi.

Türkiye'de de dün itibarıyla aşı yapmayı durdurduklarını belirten Ünal, durumu konuyla ilgili kişilerden oluşan komiteye haber verdiklerini ve durumu takip etmeye başladıklarını ifade etti.

Ünal, bugün Brezilya'daki olayla ilgili bilgi sahibi olduklarını vurgulayarak "Bu kişi 32 yaşında bir erkek hasta. İkinci doz yapıldıktan 24 gün sonra aşırı dozda ilaç kullanmak suretiyle intihar vakası... Yani aşıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir şey." dedi.

Bine yakın hasta alan Endonezya'nın aşı çalışmalarını durdurmadığına dikkati çeken Ünal, "Sinovac firmasından, bu yan etkinin aşıyla hiçbir ilgisinin olmadığı kararı resmen elimize ulaştıktan sonra yeniden güvenlik komitemizden, Türkiye'de de aşının durdurmaya gerek olmadığı kararı geldi. Bugün öğleden sonra dün sabah kaldığımız yerden itibaren aşılamalarımızı yapmaya başladık. Şu anda endişeye mahal bir durum yoktur. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da önemli bir yan etki yok." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova da Türkiye'de 23 merkezde aşıyla ilgili gönüllü alımının sürdüğü bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 570 civarında gönüllüyü aşıladık. En çok doz yapan merkezler, İzmir Tepecik Hastanesi, Dicle Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi. Gönüllü alma halihazırda devam ediyor. Kısmi durdurma sonrasında dün ve bugün ikinci doz aşıları gelen hastalar vardı, onları vermemiştik. Şimdi onlar da almaya başladılar. Bu saate kadar 4 gönüllüye ikinci doz aşısını da verdik. Şimdiye kadar izlem sırasında, çok ağır yan etki türünde bir yan etki saptamadık bu aşıyı alanlarda."

İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle yarından itibaren tüm illerde, vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlara sigara içme yasağı getirildi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020'den itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek."

Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri bireylerin sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.

Bu doğrultuda valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00­-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ABD'de 10 milyon 573 bin, Hindistan'da 8 milyon 647 bin, Brezilya'da 5 milyon 701 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 826 bine ulaştı.

Kovid-19'un genetik kodunda "gizlenmiş" bir genin açığa çıkarıldığı bildirildi.

Rusya’nın Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu “Sputnik V” adlı potansiyel aşının virüse karşı yüzde 92 etkili olduğu öne sürüldü.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, salgın nedeniyle kapalı tutulan eğlence sektörünün çalışanları gösteri düzenledi.

İngiltere'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 595 artarak 50 bini geçti.

İtalya'da salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 28 bin 424 oldu. Ülkedeki dahiliye doktorları, geriatristler ve hemşire dernekleri İtalyan basınına gönderdikleri açık mektupta hastanelerdeki durumun dramatik olduğuna dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB),Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz alımını sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, halihazırda 00.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının, üç saat daha uzatılarak 21.00-05.00 şeklinde güncellendiğini aktardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, görüştüğü bir kişide virüs tespit edilmesi sonucu karantinaya girdiği bildirildi.

İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 131'e çıktı.

Kosova'da vaka sayılarının hızla arttığı 7 belediyede cuma gününden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH) saat 23.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Entitede alınan ek önlemler kapsamında açık ve kapalı alanda 30'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bazı karantina tedbirleri gevşetildi. Şehirde öğrenci sayısı 300’e kadar olan okullardaki sınıfların 15 öğrenciyi geçmemesi şartıyla eğitim görmesi yönünde karar alındı. Karar gereği, 10 Kasım’dan itibaren şehirdeki tiyatroların doluluk oranı yüzde 50’yi geçmeyecek şartıyla faaliyetlerine izin verildi.

Ukrayna'da 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta önlemlerin sıkılaştırılacağı açıklandı. Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre düzenlenen karantina rejimi kaldırıldığı, onun yerine tüm ülkede aynı önlemlerin uygulanacağı belirtildi. Ayrıca Parlamento Başkanı Dmitriy Razumkov'un Kovid-19'a yakalandığı kaydedildi.

Singapur ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında karantinada kalmaksızın yapılacak uçuşların 22 Kasım'dan itibaren başlayacağı belirtildi.

Çinhindi ülkesi Kamboçya'da hükümet, başkent Phnom Penh ve komşu Kandal vilayetinde kamu tarafından organize edilen tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’da ilk Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kanada’da yapılan bir araştırmada, deniz memelilerine atık sular yoluyla Kovid-19 bulaşabileceği belirlendi.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi'nin, Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

Norveç ile İsrail arasında bugün oynanması planlanan hazırlık maçı, salgın nedeniyle iptal edildi.