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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrası normalleşme adımlarını atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Salgına karşı her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alarak Allah’ın izniyle hem salgının üstesinden gelecek, hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrası normalleşme adımlarını atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrası normalleşme adımlarını atıyoruz
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, "Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. her ne kadar buruk bir bayram geçiriyor olsak da güzel günler bizi bekliyor. Artan vaka, yoğun bakım vefat sayıları sonrası sorumluluğumuz gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Salgını kontrol altına almış olarak, bayram sonrası normalleşme adımlarını atıyoruz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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