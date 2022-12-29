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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “1 Milyon İstihdam Projesi” kamuoyu bilgilendirme programında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Üniversitelerimizden şirketlerimize, her alanda teknolojinin ciddi yansımaları oldu.

-Bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni programlar hayata geçiriyoruz.

-2020 yılında başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projemiz bu şekilde ortaya çıktı. 1 milyonun üzerinde kişi bu program üzerinde eğitimlerini tamamladı. Sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.

-Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde başlattığımız 1 Milyon İstihdam Projesi'ne 5 ayrı bakanlık kendi alanlarında katkı sunuyor.

-Teknoloji alanında atacağımız tüm adımların temelinde bilim vardır.

'İLMİ ANADOLU'YA YAYGINLAŞTIRMAYI BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK'

-76 üniversiteyle hükümeti devraldık şu anda 208 üniversitemiz var. Her ilde üniversite yoktu. 81 vilayetin 81’inde üniversitemiz var.

-Gençlerimiz doğduğu büyüdüğü ilde üniversite ile tanışabiliyor. İlmi Anadolu'ya yaygınlaştırmayı biz gerçekleştirdik.

-Yerli otomobilimiz Togg, üreticileri tarafından bir mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bakımı ve idaresi için de daha çok nitelikli personele de ihtiyaç olacak.

-Yazılımcı istihdamı projemizle Türkiye’nin dönüşümüne katkı sağlıyoruz. 7 yaşından başlayıp 70 yaş üzerine kadar çıkan kullanıcı çeşitliliği var.

-İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmak en büyük sevinç kaynağı. Sadece son bir yılda 1 buçuk milyon istihdama ulaştık.

4 MİLYAR LİRALIK TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ

-Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz.

-Veri merkezi sektörünü geliştirmek, uluslararası veri merkezi ve bulut şirketlerini ülkemize çekmek için mevzuat çalışmaları yapıyoruz.

-Bilişim personeline %100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.

SİGORTA PRİM DESTEĞİ 2023 SONUNA UZATILIYOR

-İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.

-Kamuda görev yapan bilişim personeli sayısında 2023’te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz

-Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz bir kredi vereceğiz.