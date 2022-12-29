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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz kredi vereceğiz

1 Milyon İstihdam Projesi kamuoyu bilgilendirme programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz" dedi. Erdoğan bunun yanında kamu bankaları vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz bir kredi vereceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz kredi vereceğiz
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “1 Milyon İstihdam Projesi” kamuoyu bilgilendirme programında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Üniversitelerimizden şirketlerimize, her alanda teknolojinin ciddi yansımaları oldu.

-Bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni programlar hayata geçiriyoruz.

-2020 yılında başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projemiz bu şekilde ortaya çıktı. 1 milyonun üzerinde kişi bu program üzerinde eğitimlerini tamamladı. Sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.

-Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde başlattığımız 1 Milyon İstihdam Projesi'ne 5 ayrı bakanlık kendi alanlarında katkı sunuyor.

-Teknoloji alanında atacağımız tüm adımların temelinde bilim vardır.

'İLMİ ANADOLU'YA YAYGINLAŞTIRMAYI BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK'

-76 üniversiteyle hükümeti devraldık şu anda 208 üniversitemiz var. Her ilde üniversite yoktu. 81 vilayetin 81’inde üniversitemiz var.

-Gençlerimiz doğduğu büyüdüğü ilde üniversite ile tanışabiliyor. İlmi Anadolu'ya yaygınlaştırmayı biz gerçekleştirdik.

-Yerli otomobilimiz Togg, üreticileri tarafından bir mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bakımı ve idaresi için de daha çok nitelikli personele de ihtiyaç olacak.

-Yazılımcı istihdamı projemizle Türkiye’nin dönüşümüne katkı sağlıyoruz. 7 yaşından başlayıp 70 yaş üzerine kadar çıkan kullanıcı çeşitliliği var.

-İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmak en büyük sevinç kaynağı. Sadece son bir yılda 1 buçuk milyon istihdama ulaştık.

4 MİLYAR LİRALIK TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ

-Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz.

-Veri merkezi sektörünü geliştirmek, uluslararası veri merkezi ve bulut şirketlerini ülkemize çekmek için mevzuat çalışmaları yapıyoruz.

-Bilişim personeline %100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.

SİGORTA PRİM DESTEĞİ 2023 SONUNA UZATILIYOR

-İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.

-Kamuda görev yapan bilişim personeli sayısında 2023’te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz

-Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz bir kredi vereceğiz.

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