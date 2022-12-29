Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “1 Milyon İstihdam Projesi” kamuoyu bilgilendirme programında konuştu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:
-Üniversitelerimizden şirketlerimize, her alanda teknolojinin ciddi yansımaları oldu.
-Bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni programlar hayata geçiriyoruz.
— Habertürk (@Haberturk) December 29, 2022
-2020 yılında başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projemiz bu şekilde ortaya çıktı. 1 milyonun üzerinde kişi bu program üzerinde eğitimlerini tamamladı. Sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.
-Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde başlattığımız 1 Milyon İstihdam Projesi'ne 5 ayrı bakanlık kendi alanlarında katkı sunuyor.
-Teknoloji alanında atacağımız tüm adımların temelinde bilim vardır.
'İLMİ ANADOLU'YA YAYGINLAŞTIRMAYI BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK'
-76 üniversiteyle hükümeti devraldık şu anda 208 üniversitemiz var. Her ilde üniversite yoktu. 81 vilayetin 81’inde üniversitemiz var.
-Gençlerimiz doğduğu büyüdüğü ilde üniversite ile tanışabiliyor. İlmi Anadolu'ya yaygınlaştırmayı biz gerçekleştirdik.
-Yerli otomobilimiz Togg, üreticileri tarafından bir mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bakımı ve idaresi için de daha çok nitelikli personele de ihtiyaç olacak.
-Yazılımcı istihdamı projemizle Türkiye’nin dönüşümüne katkı sağlıyoruz. 7 yaşından başlayıp 70 yaş üzerine kadar çıkan kullanıcı çeşitliliği var.
-İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmak en büyük sevinç kaynağı. Sadece son bir yılda 1 buçuk milyon istihdama ulaştık.
4 MİLYAR LİRALIK TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ
-Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz.
-Veri merkezi sektörünü geliştirmek, uluslararası veri merkezi ve bulut şirketlerini ülkemize çekmek için mevzuat çalışmaları yapıyoruz.
-Bilişim personeline %100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.
SİGORTA PRİM DESTEĞİ 2023 SONUNA UZATILIYOR
-İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.
-Kamuda görev yapan bilişim personeli sayısında 2023’te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz
-Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz bir kredi vereceğiz.
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