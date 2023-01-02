Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

2022 yılında ihracatın yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesindeki yerini almasını sağlamaktır" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satır başları:

-Türkiye yüzyılımızın başlangıcı olan ilk günü ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği ‘ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartma’ hedefiyle çalıştık.

-Artık ufkunu bölgesinin ötesinde, küresel düzeye taşımış bir Türkiye var. Her alanda kendi özgün politikalarını geliştirebilen, uygulayabilen bir Türkiye var.

'İLK KEZ YÜZDE 1'İN ÜZERİNE ÇIKTI'

-Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda, en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktı.

-Yatırımları kesintisiz sürdürmek, istihdamı 31 milyona çıkartmak, ihracatı yükselterek devam ettirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak... Tüm bu işleri başarmak öyle kolay değildir.

-Türkiye artık krizleri yöneten ve fırsata çeviren bir ülke haline geldi.

'CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORU'

-2022 yılı ihracatımız yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur.

-Hedefimiz, Türkiye’nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesindeki yerini almasını sağlamaktır.

-Aylık ortalama 3 milyar ihracattan, 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5’ten 24’e yükseldi.

-Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197’yi buldu.

'BAKANIMA TALİMAT VERİYORUM...'

-Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatımızı 76.4 milyar dolara yükselttik. Yıl sonu 85 milyar doların üzerine çıkmasını ve cari açığın azaltılmasına 50 milyar dolarlık katkı sağlamasını hedefliyoruz.

-Yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını istedi. Ben de bakanıma talimat veriyorum. Evet bunu hayata geçirelim.

-Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak sermaye artımlarının ardından, İhracatı Geliştirme A.Ş. 6 milyar liraya yaklaşacak.

-Finansman kadar maliyeti de ihracatçılarımız için önemli. En uygun maliyetle kredi alabilmelerini sağlamak için aynı şirket içerisinde bir uygulama başlattık.

-Kefalet portalı uygulaması ile şirketin ortağı olan 20 bankadan en uygun kredi bulunabilecek.

-Amacımız Türkiye’nin 90 milyar dolar civarında olan uluslararası sağlık hizmetleri payından en yüksek payı almasını sağlayarak, önce bölgenin sonra dünyanın sağlık üssü konumuna getirmek.

-Dizi ve film sektöründe Türkiye, ABD’den sonra dizi ihracatından sonra ikinci sıradadır. 2022 sonu itibarıyla 750 milyon dolarlık bir ihracat hacmi yakaladık. Bu yıl 1,5 milyar doları aşarak 1,5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz.

-Yüksek Öğretim ve özel öğretim kurumlarımızın markalaşma süreçlerini yakından takip ediyoruz.
uluslararası öğrencilerden hizmet ihracatı gelirimizi bu yıl 2 milyar dolara çıkartacağız.

FUAR ALANI ATATÜRK HAVALİMANI'NIN YANINDA

-Ülkemizin fuarcılıkta marka haline gelmesi ve lider ülkelerden birisi olması amacıyla. İstanbul’a fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 433 bin metrekareye ulaşacak fuar alanının yapımına başladık.

-Atatürk Havalimanı’nın yanındaki merkezde bu fuar merkezini gerçekleştirmiş olacağız.

-Lojistik ve taşımacılık sektöründe yeni bir sürecin içerisine girdik. Yurtiçinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerimizi sınır ötesine taşımayı hedefliyoruz.

-Bilişim sektöründe 2023 hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik.

-Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı olma ülke olma vizyonumuz ışığında dış ticarette tercih edilebilirliği artırmak istiyoruz.

-Seri üretime geçen özellikle geçen yıl başladığımız ilk yerli ve milli x-ray araç ve konteyner sistemimizi İzmir Alsancak Limanı'nda hizmete aldık.

-2023’te Türkiye yüzyılı için milletimizden son defa bir destek istiyoruz. Lafla değil icraatla milletimizin huzuruna çıkıyoruz. İhracatımızı geliştirmek için de gece gündüz, azimle ve gayretle çalışıyoruz.

-Üzerinde 'Made in Türkiye' yazan ürünleri zorlu şartlara rağmen dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

''Parite etkisi yılbaşından itibaren 14 milyar dolar oldu''
İŞ-YAŞAM ''Parite etkisi 14 milyar dolar''
İhracatta rekor
İŞ-YAŞAM İhracatta rekor
Zam şampiyonu belli oldu! 2022 yılının zam şampiyonu kuru soğan
İŞ-YAŞAM 2022 yılının zam şampiyonu
Yeni düzenleme... Son dakika: Açık havada müziğe saat sınırı - Güncel haberler
İŞ-YAŞAM Konser ve festivallere müzik düzenlemesi
Garanti BBVA ve Coats'dan sürdürülebilirlik iş birliği
İŞ-YAŞAM Garanti BBVA ve Coats'dan iş birliği
İmalat PMI'da yükseliş
İŞ-YAŞAM İmalat PMI'da yükseliş
Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününe sakin başladı
İŞ-YAŞAM Piyasalar yeni yıla sakin başladı
İstanbul'da 2022 enflasyonu yüzde 93 oldu
İŞ-YAŞAM İstanbul'da 2022 enflasyonu yüzde 93 oldu
İŞKUR'dan istihdama büyük katkı
İŞ-YAŞAM İŞKUR'dan istihdama büyük katkı
Yeni e-ticaret yasası yürürlüğe girdi
İŞ-YAŞAM Yeni e-ticaret yasası yürürlüğe girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.