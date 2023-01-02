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Türkiye 2022 yılında 254 milyar dolarla ihracatta rekor tazeledi

Türkiye’nin 2022 yılı ihracat verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıyla İstanbul’da açıklandı. Rekor tazeleyen ihracat geçen yıl 254.2 milyar dolar oldu

İhracatta rekor

Türkiye’nin 2022 yılı ihracat verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıyla İstanbul’da açıklandı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe toplantıda yaptığı konuşmada, sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatında yapılan indirim için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Gültepe, “Rekabet gücümüzü koruyabilmemiz için bir bu kadar daha indirim bekliyoruz” dedi.

Küresel pazarlardaki yavaşlama ve paritenin olumsuz etkisine rağmen Türkiye ihracatta bir kez daha rekor tazeledi. Türkiye’nin 2022 yılı ihracatı 2021’e göre yüzde 12.9 artışla 254.2 milyar dolara yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 2022 yılı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı toplantıyla İstanbul’da açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe toplantıda yaptığı konuşmada dünyada Türk ürünü ile tanışmayan tek bir ülke bırakmadıklarını söyledi. Gültepe, şöyle devam etti:

İHRACATTA İLK ÜÇ ÜLKE ALMANYA, ABD VE IRAK

“Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke oldu. En fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler Rusya, Irak, ABD, Almanya ve Romanya olarak sıralandı.
162 ülkeye ihracatımızı arttırırken, 108 ülkede ihracat rekoru kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 52’ye çıkardık. 16 sektörümüz ihracat rekoruna imza atarken, 23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar dolar sınırını aştı. 21 bin 501 firmamızı ihracat ailemize kattık. Bu firmalarımızla tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attık.”

KİLOGRAM BİRİM FİYATI 1,44 DOLARA YÜKSELDİ

Mustafa Gültepe, TİM ve ihracatçı birliklerinin geçen yıl 43 ülkede 72 ticaret heyeti düzenlediklerini, 38 alım heyetini Türkiye’de ağırladıklarını bildirdi. Ticaret ve alım heyetlerinde toplam 26 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini anlatan Gültepe, “Farklı sektörlerde yurt içinde ve yurt dışında toplam 184 fuara katıldık. Birim ihracat değerimizi yüzde 14,7 artışla 1,44 dolara çıkardık” dedi.

TÜRKİYE’Yİ İHRACATTA İLK 10 ÜLKE ARASINA ÇIKARMA VİZYONU İLE ÇALIŞIYORUZ

Küresel pazarlardaki değişim ve dönüşüm doğrultusunda TİM’in vizyon ve misyonunu güncellediklerini hatırlatan Gültepe, Türkiye’yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla çalıştıklarını bildirdi. Gültepe, “Ülkemizin üretim potansiyelini dünyaya tanıtmak için yurt dışı faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz.

Bu yıl 60 ülkede 100 ticaret heyeti, 120 ülkeden 45 alım heyeti gerçekleştireceğiz. İhracatçı birliklerimizle 55 ülkede toplam 250 fuara katılacağız” diye konuştu.

EXIMBANK VE MERKEZ BANKASI İHRACATÇIYA DAHA ÇOK FİNANSMAN DESTEĞİ VERMELİ

Mustafa Gültepe, ihracat ailesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminden beklentilerini de şöyle sıraladı:

“Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatında yapılan indirimler yeni yıla başlarken hepimiz için büyük moral oldu. İhracat ailemiz adına size şükranlarımızı sunuyorum. Ancak rekabet gücümüzü koruyabilmemiz için zatıalinizden bir bu kadar daha indirim bekliyoruz. İhracatta büyük hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için üretim kapasitemizi artırmak, teknolojik alt yapımızı yenilemek durumundayız. Dolayısıyla Eximbank ve Merkez Bankası’nın bu süreçte uzun vadeli finansman kredileriyle ihracatçılarımıza daha çok katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili bütün yatırımların bölge ayrımı gözetilmeksizin destek kapsamına alınmasını bekliyoruz. Şirketlerimizin sermaye yapılarının korunabilmesi için enflasyon muhasebesi uygulamasının 2022’yi kapsayacak şekilde öne çekilmesini istirham ediyoruz.”

Mustafa Gültepe, İstanbul'a yakışır modern bir fuar merkezi için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde beklediklerini sözlerine ekledi.

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