HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akıllı yol olarak tasarlanan Ankara - Niğde Otoyolu'nun açılıyor. "Marmara Denizi'ni saran otoyolun tamamlanmasıyla en yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgenin ulaşım sorunun çözmüş olacağız" diyen Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yatırım tutarı işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda bu otoyol devlet açısından oldukça kârlı bir yatırım olmuştur. Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Emeği geçen tüm kurumları, herkesi tebrik ediyorum.

- Yolun bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol mekanizmasıyla akıllı yol olarak tasarlanmasıdır. Güzergah boyunca dikilecek 6.5 milyon bitki ve 1.1 milyon metrekare çimlendirmeyle bu bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmamız lazım.

- Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir.

- Kalkınmanın ve gelişmenin temel altyapılarından biri ulaşım. Bunun için ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık. Özellikle karayolu, hava ve demir yolu taşımacılığında ülkemize çağ atlattık.

- Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarda uzunluk göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreyle aldık. Buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Toplam yol ağı 68 bin 429 kilometreyi buluyor

- Bu dönemde uzunluğu 483 kilometreyi bulan 315 tüneli hizmete alarak ulaşımın hızlı ve güvenli şekilde işlemesini sağladık. Koronavirüs döneminde açtığımız ve inşasını sürdürdüğümüz projeler dahi ülkemize ulaşım alanında kazandırdıklarımızı göstermeye yeterlidir.

- Cudi Dağı tünellerinin inşaasını tamamladık. Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki ama biz durdurak bilmedik Ilısu Barajı'nı da hayata geçirdik. Yeni projeleri yakından takip ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında bizzat orada bulundum. Hedefimiz 2022 yılı 15 Mart'ta bu köprüyü hizmete almak.

- Adana için sembol bir eser olacağına inandığım Seyhan Barajı'nın hemen yanı başındaki köprü var. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 47 seviyesinde olan bu köprünün kalan kısımlarını 530 milyon lira maliyetle Ulaştırma Bakanlığı tamamlayacak. İnşasına Devlet Bahçeli köprüsü adıyla başlanan bu eserin adını sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve inşallah bu şekilde bitireceğiz.

- Bugün her alanda başı dik bir Türkiye varsa bugün 18 yıldaki başarılarımıza borçluyuz. Özellikle son 7 yılda maruz kaldığı iç ve dış fırtınadan sağ salim çıkması, bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesi demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir.

- Savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğini her geçen yıl artıran bir ülke olarak kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak hale geldik. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi, diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir.

- Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin takip ettiği bir altyapıya sahibiz. Biz sağlıkta en iyi hizmeti ücretsiz olarak verdik. Ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladık. İlk seçimler 2023 yılında. Önümüzde 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. 2023'ü yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

ANKARA NİĞDE ARASI 2 SAAT 22 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Ankara-Niğde Otoyolu’nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı Arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı – Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesimi törenle açıldı. Edirne’yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak, akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan ve Türkiye’nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara-Niğde arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresi 2 saat 22 dakikaya düşecek. Proje sayesinde her yıl 885 milyon lira zamandan, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan tasarruf edileceği hesaplanıyor.

275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyol Ankara’yı, Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay’a ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlamış olacak. Otoyol yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte kuruldu. Sistem sayesinde otoyol tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebilecek. Akıllı Ulaşım Sistemi kontrol merkezinden yönetilecek olan işlemlerin önemi dikkate alınarak sunucu sistemleri iki ayrı noktada yedeklenecek. İşlemlerin kontrolünü sağlayan sistem yazılımı yerli ve milli olarak tasarlandı. Merkezi kontrol yazılımı aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacak ve toplanan bilgiler yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derlenecek. Sistem, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücüler uyarılacak şekilde tasarlandı. Operatörlerin bu çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka otomasyon mantığında rahatlıkla sistemleri kontrol edebilmesi sağlanacak.

Ssstem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1.3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörünün yanı sıra 9 adet metorolojik ölçüm istasyonu, 208 adet olay algılama kamerası, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı. Sistemin içinde ayrıca bir felaket yönetim merkezi de yer alacak.

Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2’nci kesimini de yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor.Otoyol Ankara tarafında çevre yolundan başlayarak Hacıbey Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ve Haymana Kavşağı’na kadar ücretsiz olacak. Proje ile 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 adet viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 adet köprü, 4 bin 506 metrelik 75 adet üst geçit, yaklaşık 131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapıldı. 22 milyon ton asfalt döküldü.