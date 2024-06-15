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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, "Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" dedi. 4 yıllık icraat döneminin bulunduğunu hatırlatan Erdoğan "Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda yılın 2. yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında siyasette yumuşuma, Gazze ve ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

        "Aziz milletim,

        Sevgili kardeşlerim,

        Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

        Vasıl olduğumuz Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum.

        Bu mübarek günlerin, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum.

        Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri katında kabul ve makbul eylesin.

        Tüm milletimizin, Ümmet-i Muhammed’in daha nice bayramlara, sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmesini temenni ediyorum.

        Özellikle Gazze’de, soykırımcı İsrail’in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor; acı çeken, zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum.

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        Bayramlar; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir.

        Bayramlar; yetimlerin, öksüzlerin garip-gurebanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin sıklaştığı, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz özel günlerdir.

        Koronavirüs salgını sebebiyle, maalesef, komşuluk, akrabalık, dostluk ilişkilerimizde araya mesafeler girdi.

        Bayramlar vasıtasıyla bu mesafeleri kapatıyor, sıla-i rahimi daha çok hatırlıyoruz.

        Atalarımız “gözden ırak olan gönülden de ırak olur” demişlerdir.

        Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz.

        Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.

        İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek, bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum.

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        Aziz Milletim…

        Geride bıraktığımız 1 yıl içerisinde üst üste üç seçim yaşadık.

        Bu seçimlerin hepsinden de demokrasimiz güçlenerek çıktı.

        Hükümet olarak önümüzde 4 yıllık icraat dönemi bulunuyor.

        Dünyada yüksek seyreden enflasyon halen endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

        Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik.

        Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor.

        Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren inşallah daha güzel neticeler alacağız.

        Biz, çiftçisinden memuruna, beyaz yakalısından işçisine kadar bu milletin refahını yükselten, gelişmiş ülkeler seviyesine getiren bir iktidarız.

        Salgın, savaşlar, küresel krizler gibi sebeplerle tekrar nükseden enflasyon sorununu, geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz.

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        Terörle mücadele konusunda elde ettiğimiz tarihi kazanımlarımızdan taviz vermemiz, asla söz konusu değildir.

        40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz.

        İsrail’in, 7 Ekim’den beri Gazze’de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım politikası karşısında dik duruşumuzu sürdürüyoruz.

        Gazze’ye gönderdiğimiz insani yardımların miktarı 55 bin tonu aştı.

        İsrail’le olan tüm ticari işlemleri durdurduk.

        Uluslararası Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına müdahil olma kararı aldık.

        Filistin devletinin tanınması için en yoğun çaba harcayan ülkelerdeniz.

        Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen, her platformda hakkı, adaleti ve barışı savunuyor, doğruları cesaretle haykırmaktan çekinmiyoruz.

        Çocuk katili İsrail’in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zafer inşallah Filistin halkının olacaktır.

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        Bu zorlu mücadelelerde en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız; milletimizin duası, desteği, birliği, beraberliği ve kendi arasındaki kardeşlik ruhudur.

        Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak, sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz.

        Bayramlar vasıtasıyla yeniden tazelediğimiz kardeşliğimiz, yardımlaşma ve dayanışma şuurumuz bu bakımdan ayrıca önemlidir.

        Bu bayramda yine büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpecek; eşimizin, dostumuzun, komşumuzun kapısını çalacak, dargınsak barışacak inşallah ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğiz.

        Bu düşüncelerle mübarek topraklarda Hac farizasını yerine getiren kardeşlerimin, Allah, ibadetlerini kabul etsin; Kabe’de, Arafat’ta, Müzdelife’de yaptıkları duaları katında makbul eylesin diyorum.

        Her bayramda olduğu gibi yola çıkacak sürücülerimize, trafik kurallarına uymalarını, yola asla yorgun çıkmamalarını, bilhassa varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini daha da artırmalarını tekrar tavsiye ediyorum.

        Kurban Bayramının kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesi diliyorum.

        Bayramınız mübarek olsun."

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