Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında siyasette yumuşuma, Gazze ve ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Aziz milletim,

Sevgili kardeşlerim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Vasıl olduğumuz Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum.

Bu mübarek günlerin, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum.

Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri katında kabul ve makbul eylesin.

Tüm milletimizin, Ümmet-i Muhammed’in daha nice bayramlara, sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmesini temenni ediyorum.

Özellikle Gazze’de, soykırımcı İsrail’in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor; acı çeken, zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum.

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Bayramlar; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir.

Bayramlar; yetimlerin, öksüzlerin garip-gurebanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin sıklaştığı, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz özel günlerdir.