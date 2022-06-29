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Son dakika haberi: Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Temmuz ayı en düşük ve en yüksek memur maaşı

Kabine toplantısı kararları ardından gözler memur zammı konusuna çevrildi. Konuyla ilgili son dakika açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 4 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. İşte 2022 memur zammı ile ilgili merak edilenler...

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  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

    6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme oranının eklenmesiyle birlikte memur maaşları Temmuz ayında zamlanıyor. Yılın ilk 5 ayının verilerine göre enflasyon oranı yüzde 35,64 olurken, 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 şeklinde hesaplanmıştı.Peki, "Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak, ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur maaş zammı tablosu ve en düşük memur maaşı...
  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

    "MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ 8 TEMMUZ'DA ZAMLI ÖDENECEK"

    "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum."

     
  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

    "KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİMİZE ENFLASYON FARKLARINI VERECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında memur zammı açıklaması,

    "Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

    Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız." ifadelerini kullandı.
  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

    "YÜZDE 40 CİVARINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

    AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Kemal Öztürk’ün gündeme dair sorularını yanıtladı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

    Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.
  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

    BAKAN BİLGİN'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.
  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

    HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekli maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını söyledi. Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevapladı.  Nebati, temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak şunları kaydetti:
  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

    "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" diye konuştu.
  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

    MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak.

    Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.
  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?
    Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Mayıs
    Vali 23.581 31.834
    Genel müdür (1/4) 20.480 27.648
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.623 11.641
    Memur (Lise - 15/1) 5.976 8.068
    Öğretmen (9/1) 6.633 8.955
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.222 19.200
    Başkomiser (8/1) 9.466 12.779
    Polis memuru (11/1) 8.668 11.702
    Uzman doktor (7/4) 10.574 14.275
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.434 10.036
    Mühendis (8/1) 9.178 12.390
    Teknisyen (Lise - 13/1) 6.256 8.446
    Araştırma görevlisi (8/1) 9.450 12.758
    Vaiz (Lisans - 9/1) 6.821 9.208
    Avukat (9/1) 8.585 11.590
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.570 7.520
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

    19 YILIN HAZİRAN AYI ENFLASYONUNA GÖRE ZAM NE OLABİLİR?

    TÜFE, son 19 yılın haziran ayında ortalama yüzde 0.18 oranında arttı. Sekiz yılın haziran ayında enflasyon düşerken, 11 yılın haziran ayında artış kaydetti. 2017 yılı öncesindeki artışlar yüzde 1’in altında kalırken, 2018’de yüzde 2.61, 2021 yılında da yüzde 1.94 oranında artış oldu. Son dört yılın haziran ayı ortalaması ise yüzde 1.43 olarak gerçekleşti.

    Bu yıl haziran ayına elektrik ve doğal gaz zamlarıyla girdiğimizden, akaryakıt zamları da devam ettiğinden dolayı haziran ayı enflasyonunun negatif çıkma olasılığı çok düşük görünüyor.Haziran enflasyonu son 19 yılın ortalamasında çıkarsa temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 35.89, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 35.26 oranında zam yapılacak.
  • ZAM GELİYOR! Memur maaşları 2022 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika memur zammı açıklaması! Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

    Haziran ayı enflasyonu son 4 yılın ortalaması düzeyinde gerçekleşirse bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 36.93 oranında zam gündeme gelecek.

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