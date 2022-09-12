Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere Teknofest kuşağı mesajı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı açılış programı kapsamında Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: "Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizde okulları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimize selamlarımı gönderiyorum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenini Sancaktepe'de gerçekleştiriyoruz. Bayrak şairimizi, fikir ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya binlerce öğrenci yetiştirmiş onlara vatan ve bayrak sevgisi öğretmiştir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları öğretmenlerimizin maharetli ellerinde bu sıralarda, bu sınıflarda yetişecektir. Karşımda duran evlatlarımızın her birinin şairimizin oylunu takip ederek ailelerine, ülkelerine, milletimize hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum. Cumhurbaşkanı olarak, öğretmenlerimizle birlikte eğitim neferlerimizin tamamına hizmetleri, gayretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Anasınıflarını neşeyle doldurarak okulla ilk kez tanışan yavrularımızı tebrik ediyorum.

EĞİTİMDE YAPILAN YATIRIMLAR Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim; diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Derslik sayımızı 2'ye katlayarak kalabalık sınıf sorunun çözüme kavuşturduk. 750 bin öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı en modern imkanlarla donattık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Şimdi yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün öğrencilerimiz okullarına başladıklarında hem ders kitaplarını hem de yardımcı kitapları masalarında hazır buluyor. Seçmeli derslerde öğrencilerimize eğitim alma imkanı verdik. Kız çocuklarımızın okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Yüzde 39 olan kız çocuklarımızın oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy yaşam merkezi projemizle eskinin kötü örneklerini hortlatmak yerine köy okullarını yeniden hayata kazandırıyoruz. Çok kısa sürede 1500'e çıkarmış olacağız.