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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını bir kez daha tebrik ediyorum.

Rabbimden nice Ramazan-ı şeriflere ulaştırmasını rica ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bayram idrak edemediğimiz açıktır. Dünya ile birlikte ülkemizi de esir alan salgın musibetine karşı verdiğimiz mücadelenin tek amacı geleceği güvence altına almaktır.

5 milyon 100 bini aşkın insanımızın bu illete maruz kaldığı ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde hamdolsun salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık.

Mayıs ayının kalan günleriyle ilgili uygulama esaslarını İçişleri Bakanlığımız kamuoyuna duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi saat 21.00-05.00 arasında hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası seyahatler sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde yapılabilecektir.

Diğer seyahatler izne tabi olacaktır. Ana okulları ve kreşler açılacak, diğer öğretim kademeleriyle ilgili süreç daha sonra belirlenecektir.

Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını milletimizle paylaşacağız. Ay sonuna kadar olan süreçte vaka sayılarını daha da aşağılara çekmek için kademeli normalleşme döneminin tedbirlere hassasiyetle uyumunu özellikle rica ediyorum.

Aşı faaliyetlerine tedarik programının el verdiği ölçüde çalışıyoruz. Öğretmen ve riskli grupları bir an önce aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler, hayata geçirilen uygulamalar eziyet olsun diye değil sancılı, sıkıntılı, maliyetli dönemi bir an önce geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır.

Zamanında ve etkin tedbirleri almayan ülkelerin nasıl ağır bedeller ödediğini sizler de görüyoruz. Türkiye böyle bir bedel ödemeden süreci yönetebildiyse vakitlice aldığı tedbirlere ve milletimizin dirayetine borçluyuz.

İnşallah en zorunu geride bıraktık. Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı, kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmadığını ümit ediyoruz. Ama biraz daha dikkatli ve tedbirli olmayı kabul etmek mecburiyetindeyiz. Sağlık çalışanlarımıza, mülki idare, emniyet, jandarma teşkilatlarımıza, vefa grubunda yer alan kamu personeline şahsım, ülkem, milletim adına teşekkür ediyorum.

Salgın döneminde ortaya koyduğumuz samimi ve fedakarlığın şahidi bizatihi milletin ta kendisidir. Salgın artıp, vefat sayıları yükseldiğinde niye tedbir almıyorsunuz diye ortalığı velveleye verirken, tedbirler uygulanırken insanların hayatını niye bu kadar sınırlıyorsunuz edasıyla konuşanları görüyoruz. Bu herkese saygısızlıktır. Hiçbir sorumluluk üstlenmeyip, sadece klavye ve ekran silahşorlüğüyle ortada gezenlerin asıl niyet ve hesaplarının farkındayız.

Biz sadece milletimize bakıyoruz. Hakkını, hukukunu, sağlığını, aşını, işini korumanın mücadelesini veriyoruz. Gerisi lafı güzaftır, teneke gürültüsüdür. Hamdolsun milletimiz de milletimiz de bizim ne yaptığımızı, ne amaçladığımızı gayet iyi biliyor.

Salgının başladığı günden bu yana yaptığı fedakarlıklar için milletimin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Attığımız her adımda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, insanımızın sağlığını, işini, aşını korumanın mücadelesini verdik. Salgınla mücadele ederken sanayi ve tarım üretiminde lojistik de, ihracat da en küçük aksamaya yol açmamak için çalıştık. Dünyada büyümeye devam eden nadir ekonomilerden biri olduk. Kısıtlamadan etkilenen sektörlere maaş, gelir, kira desteği. Vergide ötelemeleri yaptık. Vergi ve primle ilgili adımların yanında kredi kolaylıkları ve taksit ertelemeleri kolaylığını gösterdik.

Turizm sektörümüzü ayakta tutmak için çabaladık. Her kesimden ihtiyaç sahibi vatandaşımıza çeşitli kalemlerde hibe ödemeleri yaptık. Şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Yıl sonunda 105 milyar lirayı bulacak. İlaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme, tarım üreticilerine sübvansiyonlu kredi desteği temin ettik.

Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık. Bu süreç içerisinde dezenformasyon yapmıyorlar mıydı? Konvansiyonel, görsel medyada bu tür dezenformasyon yapanları da görüyoruz. Bunlarda haya, edep sözkonusu değil. Esnafımıza verdiğimiz ciro ve kira desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı. Vergi indirimleriyle devletin 26 milyar lira alacağından vazgeçerek pekçok sektöre destek oldu."

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