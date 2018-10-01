Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında şunları söyledi:

"16 Nisan halk oylaması yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz büyük bir devrimin adıdır. Bu çapta dönüşümü pek çok ülke büyük bedeller ödeyerek tamamlayabilmiştir. Bizlerse demokrasinin kuralları içinde suhuletle gerçekleştirmeyi başardık. Tamamen tarihimizin kendi tabii akışı içinde devam eden sürecin aşamalarını yaşadık. Osmanlı döneminde pek çok deneme yapılmıştır. İstiklal Harbimizin ardından tercimizi Cumhuriyet'ten yana yaptıktan sonra da bu arayış devam etmiştir. Ne yaparsak yapalım darbelere krizlere engel olamadık.

"TUZAKLAR İŞE YARAMADI"

2007 yılında yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi yeni bir reformu kaçınılmaz hale getirmiştir. Milletimiz 2007 yılından beri adım adım ilerleyen bu sürecin her aşamasında ferasetle hareket etmiştir. Ülkemizi raydan çıkarmak, içeride ve dışarıda başarısızlığa uğratmak isteyenlere fırsat vermedik. Türkiye'nin tökezlemesine neden olan tuzaklar işe yaramadı.

Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapılan her hamle daha büyük atılımlarla karşılık buldu. Her şartlarda çareyi milletimizde aradık. Gücümüzü milletimizden alarak yolumuza devam ettik. Fitneye fırsat vermedik. Terör örgütlerini kullanarak diz çöktürmeye çalıştılar, eyvallah etmedik. Darbeye teşebbüs ettiler, istiklalimize ve istikbalime sahip çıktık. Terör koridoru oluşturmaya çalıştılar, bu planı da paramparça ettik. Ekonomimizi çökertmeye çalıştılar, bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, yasama-yürütme-yargı organlarını belirleyerek demokrasimizi güçlendirmiştir. Yürütmenin tek muhatabı Cumhurbaşkanıdır. Vesayet mekanizmaları ortadan kalkmıştır. Böylece milletimiz yetkiyi kime verdiğini bilmektedir. 24 Haziran seçimlerinde şahsımı Cumhurbaşkanı seçen milletimize karşı görevlerimizi yerine getirme gayreti içindeyiz. Anayasa ve yasalardan aldığımız yetkilerle Cumhurbaşkanlığı Kararları ve Kararnameleriyle hızlı ve etkili icraat gerçekleştiriyoruz. Her geçiş dönemi gibi bu dönemde de bazı sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Tespit ettiklerimizi hal yoluna koyuyoruz. Ekonomide hak etmediğimiz sıkıntılar bunların göze batmasına neden oluyor. Ekonomimizi yeniden dengeye oturtmaya başladık.

"CAN BORCU DA EKLENDİ"

Yetkiyi milletimizden alarak, yine milletimize hesap verme mecburiyetin olduğunu bilerek hareket ediyoruz. 2002 Kasım ayından beri milletimize çok büyük borcumuz vardı. 15 Temmuz'da can borcu da eklendi. Milletimizin teveccühüne layık olabilmek için gece-gündüz çalışıyoruz.

Meclisimizin açılmasıyla birlikte kanun teklifleriyle ülkemize çok önemli hizmetler yapacaklarına inanıyorum. AK Parti grubundaki arkadaşlarımız yasama faaliyetlerine daha çok katkıda bulunacaklardır. Diğer partilerin de bize destek olacak kanun teklifleri bekliyoruz. Yeni dönemin ruhu birlikte başarmayı gerektiriyor. Gelin demokrasimizi birlikte güçlendirelim, ekonomimizi birlikte büyütelim, milletimize birlikte hizmet edelim. Bu yöndeki gayretleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.

"KANDİL VE SİNCAR TEMİZLENECEK"

Yakın çevremizdeki insani trajediler ve insanlık krizleri ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmamış, bu yöndeki kararlılığı güçlendirmiştir. kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin kaotik bağımsızlık çıkışı Türkiye'nin tavır koymasıyla boşa çıkmıştır. Ülkedeki PKK varlığının da ortadan kaldırılmasıdır. Türkiye olarak PKK'nın Irak'ta faaliyet gösterdiği önemli bölümü kontrol altına aldık. Hedefimiz Kandil ve Sincar'ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemektir. Irak'ın mezhepçilik hastalığından kurtularak tüm bölge için güvenli, huzurlu bir ülke haline gelmesini istiyoruz. Suriye'de durum daha vahimdir. 1 milyon Suriyeli kardeşimiz hayatını kaybetmiş 12 milyon da evini terk etmek zorunda kalmıştır. Alçak örgütler Suriye halkına musallat olmuştur. Kimi artık hiçbir meşruiyet zemini kalmayan rejimle, kimi terör örgütleriyle iş tutanlar kendi projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. Bu nedenler bizim Suriye'ye seyirci kalmamız söz konusu olamazdı. 260 bin Suriyeli kardeşimiz terörden temizlenen bölgelere geri yerleşti. Bundan sonraki hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlenmesidir. En kısa zamanda bunu da sağlayacağız.

"STRATEJİK ORTAKLIK" VURGUSU

Türkiye'nin de kimi devletlerle inişle, çıkışlar yaşayabilmektedir. Son yıllarda AB ile ve bazı Avrupa devletleriyle gerilimler yaşadık. Üyelik sürecinde uygulanan çifte standart karşısında sessiz kalamazdık. AB ile yaşadığımız bu süreci yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Türkiye'nin AB'ye tüm taahhütlerini haksızlıklara rağmen yerine getirmesi elimizi güçlendirdi. En büyük ticaret ortağımız olan böyle bir coğrafyaya sırtımızı dönmemiz söz konusu olamaz. AB ülkelerinden Türkiye ile ilişkiler konusunda yükselen olumlu sesler, önümüzdeki günlerin müjdecisidir. Stratejik ortak olarak uzun bir geçmişe sahip olduğumuz ABD'deki mevcut yönetimin hiçbir tutarlılığı olmayan bir şekilde ülkemizi hedef alması bizi üzmüştür. Suriye'de hassasiyetlerimizi ve ikazlarımızı hiçe sayarak bölücü terör örgütleriyle işbirliği yapan ABD, bunu ekonomiye de taşımıştır. Halkbank davası hukuksuzluk örneğidir. Bir rahibi bahane ederek ülkemize yaptırım uygulamaya çalışan bu çarpık anlayışla mücadele etmeye kararlıyız. ABD yönetiminin yanlış bakış açısını düzelteceğine inanıyorum. En kısa sürede aramızdaki meseleleri çözüp ABD ile stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Rusya ile her alanda çok sıkı ve hızla gelişen ilişkiler içindeyiz. Bir dönem Rusya ile aramızı bozmak için pek çok provokasyon yapıldı. Bu sıkıntıların üstesinden geldik. Önümüzdeki dönemde bu olumlu işbirliğini güçlendireceğiz. Kıbrıs'ta ve Ege'de Türkiye'ye rağmen hiçbir adım atılamayacağını buradan tekrarlıyorum. Bizi yok sayanlar kendi varlıkları da tehlikeye atmaktadır. Kudüs meselesi bizim de ümmetin de kırmızı çizgisidir.

"EKONOMİ YIKILMAYACAK KADAR GÜÇLÜ"

Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin yönetiminde sorumluluk sahibi olduğumuz dönemlerde ekonomi özel önem verdiğimiz alan olmuştur. Çalışan, yatırım yapan, istihdam oluşturan bir ülke olarak yepyeni bir kalkınma modeli ortaya koyduk. Milletimizin fedakarlıklar yaparak, bu mücadeleye verdiği destek, meselenin herkes tarafından kavrandığına işaret ediyor. Hırslarının kurbanı olanlar milletimiz tarafından tasfiye edilmiştir. Ekonomide içinden geçtiğimiz hassas dönem herkes için büyük bir imtihana dönüşmüştür. Türkiye'nin ihtiyacı olan reformları en iyi biz biliyoruz. Ancak kurdaki yükselişin ülkemizin eksikleriyle ilgisi olmadığı açıktır. ABD yönetimi aramızdaki sorunları tehditle çözmek isteyerek yanlış yola girmiştir. En büyük zararı orta ve uzun vadede ABD'ye vermektedir. Ticaret savaşına tutuşan ABD, güvenirliğini yitirmiştir. Hiçbir ülkenin ABD ile ilişkilerine güvenle bakması mümkün değildir. Türkiye ekonomisi bu tür tehditlerle yıkılmayacak kadar güçlüdür. Milletimizden ülkesine ve milletine güvenmesini istiyorum.

Başarıyı birlikte yakalayacağız. Gerekiyorsa Anayasayı, gerekiyorsa iç tüzüğü değiştirerek Meclisimizin itibarını artırmamız çok önemlidir. Bir kez daha 27'nci Dönem 2. Yasama Yılının hayırlı olmasını diliyorum."

YILDIRIM'DAN AÇILIŞ KONUŞMASI

TBMM Başkanı Yıldırım Meclis açılışında şunları söyledi:

"Milli iradenin temsilcileri olan bizler, yeni yasama dönemine başlamış oluyoruz. Yeni yasama döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni yasama yılında yapacağınız çalışmalar, alacağınız kararların milletimiz, ülkemiz ve gönül coğrafyamızda yaşayan bütün kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

24 Haziran seçimlerinin ardından iradesi yenilenen Meclis'in 94 yıl önceki kararlılık, inanç ve idealle çalışacağına inanıyorum. TBMM 142 yıllık bir geleneğe sahiptir. Gazilik unvanı alan yüce Meclis, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusudur. Büyük bir alev deryasını andıran o yıllardan ecdadımız 1912 yılından 1922 yılına kadar ayakta kalma mücadelesi vermiştir. Ecdadımız yokluğu bahane etmemiştir.

Kahraman Meclisimiz İstiklal Savaşı'nın en zor günlerinde isabetli kararlar almıştır. Polatlı'da atılan toplar Meclis'te yankılanırken, Meclis bu milletin istiklalini konuşuyordu. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi ağır silahlarla harekete geçtiler. Gazi Meclis o gece dimdik ayakta durdu. Herkes o gece istiklaline sahip çıktı.

Bizler gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimize, devletimize, demokrasimize yönelen her saldırı bundan sonra da karşısında bu yüce Meclis'i bulacaktır. Zaman zaman tartışırız. Esas olan müzakere edip, sonunda doğruyu bulmaktır. Bunlar çoğulcu demokrasinin gereğidir. Ancak milli meselelerde asla ihtilafa düşemeyiz.

Aziz milletimiz bu çatı altında yaptığımız faaliyetleri büyük bir dikkatle takip etmektedir. Güçlünün hukukun üstünlüğünün yaygınlaştığı bir dünya düzeni görüyoruz. Türkiye mazlumların haklarını savunmaya devam ediyor. Bizler burada çalışırken, sınırlarımız içinde ve dışında umudunu bizlere bağlamış milyonları göz ardı edemeyiz.

TBMM, istiklalini temin etmek için çalışmalarına başladığından beri çok dinamik bir yöntem belirlemiştir. Türkiye yeni bir sisteme geçmiştir. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni sistemin ilk milletvekilleri de bizler olarak TBMM'de sistemin ruhuna uygun olarak yasama, denetim odaklı çalışmalarımızı yürüteceğiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Son zamanlarda ekonomimizde küresel kaynaklı bazı sıkıntılar yaşadığımızı biliyoruz. Ülkemiz benzer sıkıntılarla geçmişte de karşılaşmış, üstesinden gelmiştir. Kısa sürede bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum. Yüce Meclisimiz de üzerine düşen görevi yerine getirecek, yürütmeye gereken desteği vermeyi sürdürecektir.

Bu yasama Meclisinde milletvekili sayımız 600 olmuştur. 4 arkadaşımızın icrada görev almasıyla bu sayı 596'ya inmiş, 104 kadın milletvekili görev almıştır. 27'nci dönem yasama döneminde kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 25 artmıştır.

TBMM'nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimiz ve milletimiz için hizmet eden bütün devlet büyüklerine Allah'tan rahmet diliyorum, hayatta olanlara hürmetlerimi sunuyorum, bölücü terör örgütlerine karşı şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Etkin ve verimli bir yasama yılı geçireceğimize inanıyorum."



MECLİS'TE İLK TÖREN

27. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM başkanvekilleri Mustafa Şentop, Mithat Sancar, Levent Gök, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.

Meclis Genel Kurulu'nda yeni sisteme uygun değişiklikler yapıldı. Sandalye sayısı 550'den 600'e çıkarılırken, bakanlar kurulu sırası da kaldırıldı. Milletvekili odaları yenilenirken, Meclis’te yer alan eski Başbakan odasına Cumhurbaşkanı levhası asıldı.

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