Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu 0:00 / 0:00

İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde “Türkiye Aşkına” temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında 9 bin anma etkinliği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek etkinliklere katılacak ve vatandaşlara hitap edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümünde “Türkiye Aşkına” temasıyla ülke genelinde ve yurt dışında geniş çerçeveli anma etkinlikleri düzenlenecek. Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak. Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz’da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve hain FETÖ’nün dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek. Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, aziz şehitlerin hatırasının yâd edilmesi amaçlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARAÇHANE MEYDANI'NDA MİLLETE SESLENECEK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakacak. Millet Camii’nde kılınacak Cuma Namazı ve Hatm-i Şerif programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Anıtına da çelenk bırakacak. Ankara programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek.

İSTANBUL’DAN NEW YORK’A MİLLİ İRADENİN GÜCÜ GÖSTERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde FETÖ’yü tüm yönleriyle anlatan ve milletin direnişi, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek. Yurt genelinde açık hava mecralarında ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek. İstanbul’da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanında, Ankara’da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir’de Konak Meydanında led ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. New York’ta da 15 Temmuz’a dikkat çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumunca Marmaray Yenikapı İstasyonunda 15 Temmuz ve Manşetler Sergisi düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliği ile giydirilen Türkiye Aşkına temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 15 Temmuz tarihinde Ankara’dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı için 14 Temmuz Perşembe günü hareket edecek. İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum’da üç gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek. Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz’da tüm camilerde selalar okunacak.

15 Temmuz’da ayrıca Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gün TRT1’de Şafak Vakti filmi, TRT Müzik ekranlarında Fahir Atakoğlu ile 15 Temmuz Destanı Konseri yayınlanacak

“15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz 2016’da darbe görünümlü işgal girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletiyle beraber büyük bir kahramanlık sergilediğini belirterek, tarihte eşi görülmemiş bir mücadeleyle büyük bir ihanetin bertaraf edildiğini kaydetti. 15 Temmuz’un milli iradenin ve demokrasinin zaferi olduğunu vurgulayan Altun, milletin o gece meydanlara çıkarak hainlere namertlere karşı bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi.

15 Temmuz gecesi ortaya konulan bu mücadele ruhunu diri tutmak amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Başkanlık olarak anma programı ve etkinlikler düzenlediklerini ve eli kanlı FETÖ’nün gerçek yüzünü tüm dünyaya anlatmaya devam ettiklerini dile getiren Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ’nün ihanetlerini hep hatırda tutacağız. Milletimizin destansı mücadelesini, şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını hep yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

9 BİN PROGRAM DÜZENLENECEK

Öte yandan İletişim Başkanlığının koordinasyon görevi çerçevesinde kurulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemine, 2022 yılında kurum ve kuruluşlar tarafından yaklaşık 9 bin proje girişi ile son 6 yılın en yüksek proje/etkinlik sayısına ulaşıldı. Proje sayısı 2020 yılında 2 bin 961, 2021 yılında 3 bin 876 olurken, bu yıl gerçekleştirilecek program sayısı önceki iki senenin toplamını da aşarak 9 bine ulaştı. Bu sayı 15 Temmuz’un canlı tutulduğunun ve vatandaşların demokrasi nöbetini hala sürdürdüklerinin göstergesi oldu.

Fotoğraf: AA