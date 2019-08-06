Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda bir konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Değerli arkadaşlar, dünyamız diplomaside de büyük bir dönüşümden geçiyor. Eski dönemin kalıplarıyla günümüzü değerlendirmek artık mümkün değildir. Devletlerin zamanın ruhunu iyi okuması ve buna göre politikalar belirlemesi gerekiyor.

Bu değişim öngörülmezliği artırmakta, karar alıcılar bakımından yeni riskleri beraberinde getirmektedir. Sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek zorundayız. Son günlerde uluslararası gündemi meşgul eden ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum.

Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden güvenlik ve terör gibi temel problemlere kalıcı çözümler üretme kabiliyetini giderek kaybediyor. Bugün bir yandan dijitalleşmeyi konuşurken, diğer yandan 2 milyar insanın yoksullukla mücadele ettiğini görüyoruz. Dünyanın en zengin 60 kişisinin mal varlığı toplam nüfusun yaklaşık yarısına denk ise burada bir sorun var demektir. Dünyanın yarısı yatağa aç girerken, bir tarafta lüks ve şatafat varsa burada bir sorun var demektir.

Suriye'de, Mynmar'da, Libya'da, Yemen'de çocuklar ölmeye devam ediyorsa burada bir sistem sorunu var demektir. İnsana sadece insan olduğu için değer vermeyen bir anlayışın küresel huzuru sağlaması mümkün olamaz. Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü bu çağda hiç kimse başkasından banane deme lüksüne sahip değildir.

Türk diplomasisinin çerçevesini çizen girişimci ve insani dış politika bu ihtiyacın ürünüdür. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Yurtta Sulh Cihanda Sulh vizyonu ancak böyle bir politikayla mümkün olabilir. Biz kolayın değil zorun tarafındayız. Biz tribünlerden seyreden değil, hadiselerin içerisinde yer alan onları yöneten aktörler olmalıyız. Türkiye sadece kendi geleceği için değil bölgesinin huzuru için de rol almalıdır.

Gerektiğinde diyalogla, gerektiğinde yumuşak güç unsurularıyla, gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız. Bugün hamdolsun 243 dış temsilcilikle dünyanın en büyük beş diplomatik ve konsolosluk ağına sahibiz. Hepiniz güvenlik politikalarının ehemmiyetini yakınen biliyorsunuz. 60 yılı aşkın NATO üyeliğimizi güvenlik politikamızın ana unsuru olarak görüyoruz. NATO'ya bakışımızın temelini adil yük ve külfet paylaşımı teşkil ediyor. NATO ortağımız ABD'den de gerçek müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık.

Türkiye, müttefikleriyle veya müttefikleri olmadan her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. Güney sınırımızda büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez. Bugün bunu yapmazsak, yarın daha büyük bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin yaşayacağı bir güvenlik koridorunu da kuracağız. Bu adımlarla, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın üzerindeki düzensiz göç baskısını azaltmayı planlıyoruz.

S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir veri yoktur. Daha önce birçok ülke bunları satın almıştır. S-400'ler üzerinden Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin sorgulanması yanlıştır. S-400'lerle birlikte Türkiye, stratejik değil tamamen ticari bir adım atmıştır. Biz ortak komite dahil her türlü çabayı sergiledik. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye adil davranılmadığına yönelik açıklaması bunun teyididir. Sayın Trump'ın S-400 konusunun Türkiye-ABD ilişkilerini esir almasına izin vermeyeceğini umuyorum.

AB'ye tam üyelik hedefimizin sürdüğünü belirtmek istiyorum. AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa Türkiye'yi kazanmalıdır. Vize serbestisindeki kalan son 6 kriteri de suratle çözerek vatandaşlarımızın hak ettiği rahatlığı sağlamak istiyoruz. Yargı reformu bunun çok önemli bir adımı olacaktır. AB'nin de Gümrük Birliği güncelleme görüşmelerine başlamasını ve fasıllardaki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz.

Rusya ile hem Suriye'de hem de ticaretten enerjiye çok geniş bir yelpazede yakın işbirliği içerisindeyiz. Türk Akımı projesinde artık sona geldik. Akkuyu Santral projesi de planlandığı gibi yürüyor. Soçi mütabakatıyla İdlib'de büyük bir insani trajedinin önüne geçti. Anayasa komitesi kurulma çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Komşumuz Irak'ın barış ve huzuruna da büyük önem veriyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğü ve istikrarına verdiğimiz önemi, sadece sözle değil, eylemlerimizle de açıkça ortaya koyduk. Buradan Irak Türkmenlerine selamlarımı iletiyor, Türkiye olarak daima yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum.