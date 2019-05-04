Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Törenine katıldı.

Duayla açılan MÜSİAD Genel Merkez Binası'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, içeride bir konuşma yapıyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- MÜSİAD, verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak milli ve yerli duruşunu da göstermiştir. MÜSİAD ülkemizin öncü ticaret kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Özellikle KOBİ'lerimiz için MÜSİAD tam anlamıyla bir amiral gemisi rolü üstleniyor.

- Milli serveti ne kadar büyütürsek, iş adamlarımız başta olmak üzere bundan o kadar fayda elde edecek. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için MÜSİAD'ın çalışmalarını daha da yaygınlaştırmasına ihtiyacımız var. Türkiye güçlendikçe kalbini ve umudunu bize bağlamış dostlarımızın da yüzü güldü.

- Siyaset mühendisliği, toplum ve diplomasi mühendisliği, hatta terör mühendisliği sonuç vermeyince birliğimizi hedef aldılar.

- Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız. Milletin iradesine sahip çıkmak için seçim sonuçlarını yakından takip ediyoruz. Usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla hukuksuzluklarla 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz. İstanbul'da oyun var, yolsuzluklar var.

- YSK'nın başkanı, CHP'nin kendilerine yaptığı tehdit karşısında bir yazılı açıklama yaparak, 'Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz' demiyor.

- Bakın biz Ankara'da itiraz yapmadık. İstanbul'da hileler ve yolsuzluklar var. Burası ilçe değil, belde değil. bugüne kadar hiç konuşmadım ama artık yetti. Burada bir yolsuzluk var. Ortada bir şaibe var, bunu kaldırmak hem YSK'yı aklayacaktır hem milletimizin gönlünü ferahlatacaktır.

- İstanbul seçimlerinde yolsuzluk var. Gidelim millete, millet ne derse başımız üstüne. YSK'nın vereceği kararı bekliyoruz. Her şey kendilerine teslim edildi. Ne yaparlarsa yapsınlar biz adil bir karar bekliyoruz.

- Beyefendi hak hukuk adalet diyor. İstediğiniz şeyler size sunulunca mı hak hukuk adalet olacak. CHP'nin gerçek yüzünü milletten saklamaya, faşist zihniyetini perdelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu bir beka meselesidir.

- Adalar'da bay Kemal İstiklal Marşı'nı okurken kendi adayı orada İstiklal Marşı'nı okumuyor. Adalar sakinleri buna rağmen seçti.

31 Mart seçimlerinin sonuçları üzerinden yeni hayaller kuruyorlar. Cumhur İttifakı yüzde 52 almıştır beyler. Bizi tanıdıklarını çözdüklerini bundan hareketlerle bizi alt edebileceğini sananlar ellerindeki malzemenin çürüklüğünün farkında değiller.

- Önümüzde 5 yıllık bir icraat dönemimiz var. Milletimiz bizden icraat bekliyor. Sorunlara çözüm bekliyor. Çok çalışacağız. Türkiye ortak paydası altında birliğimizi beraberliğimizi sürdürerek devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona girmek isteyenlere sesleniyorum: Boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Başta Sayın Bahçeli olmak üzere el ele şu ana kadar nasıl geldiysek aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.