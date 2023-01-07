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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da toplu açılış töreninde "20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var. 5 ayda durmak yok" dedi. Erdoğan, sel ve yangın felaketlerinde zarar gören vatandaşlara yönelik yatırımları açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde 5 ayımız var
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugün Kumluca'da çalışmaları göreceğiz. Dere yataklarına yapılan müdahalelerle yapılan sıkıntıları son afette gördük. Kumluca'daki selin en büyük nedeninin dere üzerine inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik.

Sel bölgesinde bugüne kadar DSİ tarafından 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçmiştir. Meseleyi kökünden çözmek için 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Bu yıl yatırımların inşasına geçiyoruz.

SEL VE YANGIN FELAKETLERİ

Antalya'nın doğu tarafındaki ilçeleri de yangın afetine maruz kalmıştı. Manavgat, Alanya ve Akseki ilçelerinde inşa ettiğimiz 900 konuttan 427'sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Kalanları da yakında teslim edeceğiz. Diğer yandan ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Mağduriyet yaşayan herkesin yanlarında yer alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar olduğu gibi afetlerde de dünyanın en hızlı müdahale sistemine sahip ülke konumundayız.

ANTALYA HAVALİMANI BÜYÜTÜLÜYOR

Antalya Havalimanı'mızı modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanımızı iki kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak adım attık. Antalya'nın belediyenin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz.

Serik bölgesine hizmet verecek atık su sorununu ve Kemer bölgesine hizmet verecek atık su sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Sahil bölgelerindeki plajları ücretsiz olarak kullanacakları projeyi sürdürüyoruz. 15 bin şezlong kapasiteli 7 plaj hizmete girdi. Toplamda 7 yeni plajı daha aynı şekilde devreye alıyoruz.

"ÖNÜMÜZDE 5 AYIMIZ VAR"

20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var. 5 ayda durmak yok.

Diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok. Bizim gençliğimiz gümbür gümbür bu alanı doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken, yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik.

"İLKEL VE SAPKIN ZİHNİYET"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladık. Bugün bölgesinde ve dünyada güç sahibi, söz sahibi, vizyon sahibi bir Türkiye var. Attığımız her adımda karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Milletimizin karşısına hangi projeyle çıksak 'Yaptırmayız' dediler. Hangi yatırımları götürdüysek 'Yaptırmayız' dediler. Bunlar karşımıza 'yapamazsınız' diye her dikildiklerinde 'Yaparsak, biz yaparız' diyerek yolumuza devam ettik. Türkiye, kendine biçtiği tek vizyonu yaptırmamak olan muhalefete rağmen bugünlere geldik.

"YAPTIRMAYIZ' İTTİFAKI"

Ülkemiz yeni seçimin arifesinde. Karşımıza 'yaptırmayız' ittifakıyla çıktılar. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini söylüyorlar. Türkiye'ye tek vaatleri aynı düzeni geri getirmek. Yapamayacaksınız. Türkiye bunu size yaptırmayacak.

Bu seferki vesayetin adı, siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmaktan gurur duyuyoruz, bunlar kendi kaosları oluşturmaya çalışıyor. Biz Türkiye Yüzyılı damgasını vurmaya çalışıyoruz, bunlar ülkeyi kendi içine kapatmaya çalışıyor. Millete söyledikleri sözleri uygulayabilecekleri hiçbir hukuki zemin mevcut değil. Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi. İstemezükçülük dışında bir şey söylemiyorlar.

Yatırımcılara 'Türkiye gelmeyin' diyorlar. Ülke içindeki yatırımcılara 'hesabını soracağız' diyorlar. Kime neyin hesabını soruyorsun? Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun? Bu millet size bunun fırsatını vermez.

Huzurumuza kast eden terör örgütü yandaşlarına bunlar yüz vermedi mi? Bay Kemal bu teröristlerle kol kola dolaşmadı mı? Cudi'de, Gabar'da bunların hesabını biz sorduk. Şimdi bu teröristler güney gittiler. Yine devam ediyoruz.

Hiçbir ülkede siyasetçi yediği ekmeği, içtiği suyu zehirlemeyi aklından geçirmez. Milli meselelerde kendi devletinin, hükümetinin etrafında kenetlenir. Türkiye'nin her meselesini çözdük sadece bu muhalefet sorununu halledemedik."

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