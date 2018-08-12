Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de yapımı tamamlanan otelin açılışını yaptı.

Geceyi Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutunda geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00 sıralarında, evinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracıyla Rize'nin Engindere Mahallesi'ne gelerek, Temizer Grup tarafından yapımı tamamlanan Ramada Otel'in açılış törenine katıldı.

Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da eşlik etti.

Kurdele kesimi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımın kente hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Rize Ramada Oteli'miz, gerek sahiplerine, gerek Rizemize gerek tüm milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bol, bereketli kazançlara vesile olmasını diliyorum. Bu dua ve niyazla kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah" dedi.

Dua sonrası kurdele kesimiyle otelin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girerek, incelemelerde bulundu.

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