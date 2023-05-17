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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasına start veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kampanyasına start veriyor. Bugün AK Partili il başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerine seslenecek olan Erdoğan, cuma ve cumartesi günleri de deprem bölgesinde olacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasına start veriyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur seçimi için seçim kampanyasına bugün start veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16.30'da Beştepe'de partisinin il ve belediye başkanların, 27'nci ve 28'nci dönem milletvekillerine seslenecek. Erdoğan'ın konuşmayla birlikte seçim kampanyasına başlayacağı belirtiliyor.

Erdoğan bugün, Twitter'dan yaptığı açıklama ile gençlere seslenmişti. Erdoğan, mesajında "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz" demişti.

DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası çerçevesinde deprem bölgesini de ziyaret edecek. Erdoğan'ın 19 Mayıs Cuma günü Hatay ve Kahramanmaraş'ı, 20 Mayıs Cumartesi günü de Adıyaman ve Malatya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hatay'dan yüzde 48, Kahramanmaraş'tan yüzde 71, Adıyaman'dan yüzde 66,2 ve Malatya'dan yüzde 69,3 oranında oy almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde 10 ilde miting yapması beklenirken, bu mitinglere Cumhur İttifakı liderlerinin de eşlik etmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılan seçim kampanyasında olduğu gibi son 3 günü Ankara ve İstanbul'a ayıracağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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