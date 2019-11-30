TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı

HABERTURK.COM

İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

- TANAP, güney gaz koridorunun bir parçasıdır. Güney gaz dev bir altyapı projesidir ve maliyeti 38 milyar dolar olan dört projeden oluşur.

- Bu proje sadece bir enerji değil bir uluslararası iş birliği projesidir. Bu proje daha büyük anlaşmalara yol açacak. Bu projede yer alan 7 ülke birlikte uzun yıllar çalışacak ve faydasını görecektir. Bu proje istikrar getirir, uzun vadeli işbirlikleri getirir.

- Artık Azerbaycan Gürcistan ve Türkiye'ye elektrik enerjisinin ihraç etmektedir. Türkiye - Azerbaycan dostluğu günden güne gelişmektedir. Bugün dünya çapında ben başka iki ülke tanımıyorum ki Türkiye ve Azerbaycan kadar kadar birbirine yakın olsun. Karşılıklı yatırımlar kardeşliği ve birbirimize olan yakınlığı gösterir. Türkiye bugün Azerbaycan'a 12 milyar dolar, Azerbaycan da Türkiye'ye 17 milyar dolar yatırım koydu.

- Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktisadi siyaseti sayesinde Türkiye bugün dünya çapında güç merkezidir.

- Yaşasın Türkiye - Azerbaycan dostluğu, kardeşliği.

Aliyev'den sonra söz alan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ise şöyle:

- Güney gaz koridoru projesinin ana hattını oluşturan TANAP'ın Avrupa bağlantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün hep birlikte ülkelerimiz ve bölgemiz adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz.

- Bunun bir barış projesi olduğunu vurgulamam lazım. Gürcistan üzerinden Anadolu'ya giriş yapılırken Gürcistan'ın gayretlerini inkar etmemiz gerekiyor. bu bir dayanışma ve bu dayanışmanın adı da barış. Bu proje her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sonucu.

- Hatırlayacağınız üzere TANAP ile ilk adımı 2012 senesinin haziran ayında hükümetler arası anlaşmasının İstanbul'da imzalanmasıyla atılmıştı. Geçen sürede TANAP projesinin hayata geçmesi için büyük çaba sarf ettik. Bölgede sıcak çatışmalara varan istikrarsızlıklara rağmen TANAP'ı planlandığı şekilde ilerlettik. Aziz dostum Aliyev'in gayretleriyle de bugüne geldik.

- Enerji'nin İpek Yolu olarak görülen projenin ülkelerimizle ilgili kısmını bugün tamamlamış oluyoruz. Biz TANAP ile ülkemizin enerji ihtiyacının yanı sıra Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de garanti altına aldık.

- Türkiye'de 20 il 67 ilçe ve 600 köyden geçerek Avrupa'nın kapısına ulaşmıştı. 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğalgazının Avrupa'ya aktarılması hayalden gerçeğe dönüşmüştür.

- İlerleyen yıllarda önce 24, ardından 31 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz. Avrupa'ya gaz sevkiyatının başlaması için TAP'ın da tamamlanması gerekiyor ve bu bağlamda Avrupa'ya büyük iş çıkıyor. TAP'ın da 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.

- Türkiye stratejik konumuyla enerji üreten ve tüketen ülkelerin tam kavşağında yer alıyor. Avrupa’nın 4., dünyanın 18. Doğalgaz piyasası konumundadır. Ülke nüfusumuzun yüzde 88’ine doğalgaz ulaştırdık. Doğalgaz depolama tesislerimizi 4 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz. Tuz gölündeki tesislerin tamamlanması ile dünyanın en büyük doğal gaz depolama tesisine sahip olacağız. Biz bugün TANAP ile Avrupa ve Asya’yı tekrar birbirine bağlıyoruz. TANAP’ın Avrupa Bağlantı açılış töreninde emeği geçen herkese özellikle şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyor. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliği

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM

- Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda birileri hakça paylaşım yerine gerilimi körüklemeye çalışıyor. Adaletli paylaşım imkanı varken tehdit diline ve şantaj politikalarına başvuruluyor. Oysa hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Emrivakiyle, aba altından sopa göstererek netice alınamayacağı idrak edilmelidir. Türkiye böyle bir zillete asla boyun eğmez.

- Şu an Yavuz ve Fatih sondaj gemileri görevlerini sürdürüyor. Biz birilerinin bağırmasıyla çağırmasıyla gemilerimizi geri çekecek değiliz. Donanmamız gemilerimizin güvenliklerini sağlıyor. Libya ile anlaşmamızı yaptık, meclise gelecek. Şimdi Libya'yı tehdit ediyorlar.

- Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Enerjiyi bir çatışma aracı yerine işbirliği zemini olarak görelim.

- Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, ne KKTC'nin hakkını yedireceğiz ne de başkalarının hakkına el uzatacağız.

- 8 Ocak'ta TürkAkım'ın adımını İstanbul'da atacağız. Onun da şimdiden müjdesini verelim.