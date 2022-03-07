Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinde ne konuşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinde ne konuşuldu? 0:00 / 0:00

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla görüşmenin detaylarını paylaştı.

Rusya'nın Azak Denizi'ni ticari gemilere kapatması nedeniyle, Türkiye'nin ithal ettiği, aralarında buğday ve ayçiçek yağı hammaddesinin de bulunduğu 25-30 gemi bölgede bekletiliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gemileri hatırlatması üzerine, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "geçişlerine izin verilmesi için talimat vereceğim" dediği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN RUBLE VE YUAN ONERİSİ

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ayrıca, liderlerin görüşmesinde iki ülkenin ticari ilişkileri de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılıklı ticarette euro ve dolar yerine, Rusya para birimi ruble ve Çin para birimi yuanın yanı sıra altın kullanımını da önerdiği öğrenildi.