Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Saat 14.30'da başlayacak toplantıda bakanlıkların ilk 100 günlük eylem planlarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak, ilk 100 günde hayata geçirilecek projelerle ilgili son durum değerlendirilecek.

Ekonomi konusundaki gelişmeler de Kabine’nin gündeminde olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilk etapta ekonomi konusunda atmayı planladığı adımlar ile enflasyon, faiz ve döviz kurundaki artışı önlemek için yapılan çalışmalar masadaki konular arasında yer alacak. OHAL sonrası terörle mücadele konusunda hayata geçirilen düzenleme kapsamında izlenecek yol haritası da yine ilgili bakanlar tarafından toplantıda ele alınacak.

Rahip Brunson kararı sonrası ABD’den gelen açıklamalar ile ABD Temsilciler Meclisi’nin F-35'lerin Türkiye'ye satışını askıya alan tasarıyı kabul etmesine ilişkin değerlendirme, Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından kabine toplantısında da masada olacak.

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