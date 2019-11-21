Cumhuriyet Gazetesi yöneticisi ve yazarlarının yargılandığı dava Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, Yargıtay’ın kararına kısmen uydu kısmen direndi. Mahkeme, sanıklardan Kadri Gürsel hakkında beraat kararı verirken aralarında Akın Atalay, Hikmet Çetinkaya, Ahmet Şık’ın da bulunduğu 12 sanık hakkında daha önce verdiği hapis cezalarında direndi.

13 SANIK KATILDI

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık, Musa Kart’ın da bulunduğu 13 sanık katıldı.

BOZMA KARARI OKUNDU

Duruşmada Yargıtay’ın bozma kararı okundu. Ardından duruşma savcısından bozma kararına yönelik görüşü soruldu. Duruşma savcısı, yerel mahkemenin daha önce verdiği kararında direnmesi yönünde görüş bildirdi.

SANIKLAR YARGITAY KARARINA UYULMASINI İSTEDİ

Ardından sanık ve avukatlarını bozma kararı ile ilgili görüşleri soruldu. Sanıklar, Yargıtay kararına uyulmasını talep etti. Ardından sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar, beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.

KISMEN UYMA KISMEN DİRENME KARARI VERİLDİ

Mahkeme verdiği aradan sonra kararını açıkladı. Yargıtay’ın bozma kararını kısmen uydu ve kısmen direndi. Gazeteci Kadri Gürsel’in beraatına karar verdiğini belirten mahkeme, aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık, Musa Kart’ın da bulunduğu 12 sanık hakkındaki daha önce verdiği karara direndi.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR ŞÖYLE

Mahkeme heyeti, “Silahlı Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan “Akın Atalay’a 8 yıl 1 ay 15 gün, Orhan Erinç’e 6 yıl 3 ay, Hikmet Çetinkaya’ya, 6 yıl 3 ay Murat Sabuncu’nun 7 yıl 6 ay, Bülent Utku’nun 4 yıl 6 ay, Önder Çelik’in 3 yıl 9 ay, Musa Kart’ın 3 yıl 9 ay, Hakan karasinir’in 3 yıl 9 ay, Mustafa Kemal Güngör’ün 3 yıl 9 ay, Güray Tekin Öz 3 yıl 9 ay, Aydın Engin’in 7 yıl 6 ay, Ahmet Şık’ın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.

YURTDIŞI YASAKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanıklar Atalay, Şık, Engin, Utku, Öz, Karasinir, Kart, Çetinkaya, Sabuncu, Erinç, Güngör ve Çelik’in yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti. Dosya yeniden Yargıtay’a gönderilecek.