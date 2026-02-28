Cüneyt’e mezar olan çukur kapatıldı
Hatay'da, oyun oynadığı esnada 1.5 buçuk metrelik suyla dolu çukura düşerek can veren 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah'ın boğularak hayatını kaybettiği çukur iş makinasıyla kapatıldı
Hatay'da yürek yakan olay; 15 Şubat tarihinde akşam saatlerinde Yolçatı Mahallesi'nde yaşanmıştı.
10 YAŞINDA HAYATTAN KOPTU
Evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, yağışlı havayla birlikte suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düşerek boğulmuş ve hayatını kaybetmişti.
1.5 METRELİK ÇUKUR KAPATILDI
İHA'daki habere göre küçük çocuğun ölümü mahallede üzüntüye neden oldu. Cüneyt’e mezar olan 1.5 metrelik çukur, iş makinasıyla doldurularak kapatıldı.
Kapatılan çukurun su dolmasının önüne geçildi.
