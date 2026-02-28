Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Cüneyt’e mezar olan çukur kapatıldı | Hatay haberleri | Son dakika haberleri

        Cüneyt’e mezar olan çukur kapatıldı

        Hatay'da, oyun oynadığı esnada 1.5 buçuk metrelik suyla dolu çukura düşerek can veren 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah'ın boğularak hayatını kaybettiği çukur iş makinasıyla kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 10:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cüneyt'e mezar olan çukur kapatıldı

        Hatay'da yürek yakan olay; 15 Şubat tarihinde akşam saatlerinde Yolçatı Mahallesi'nde yaşanmıştı.

        10 YAŞINDA HAYATTAN KOPTU

        Evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, yağışlı havayla birlikte suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düşerek boğulmuş ve hayatını kaybetmişti.

        1.5 METRELİK ÇUKUR KAPATILDI

        İHA'daki habere göre küçük çocuğun ölümü mahallede üzüntüye neden oldu. Cüneyt’e mezar olan 1.5 metrelik çukur, iş makinasıyla doldurularak kapatıldı.

        Kapatılan çukurun su dolmasının önüne geçildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 25 Şubat 2026 (Müzakerenin Sonu Savaş Mı Barış Mı?)

        Kurtulmuş'tan ''Terörsüz Türkiye'' turu. Bahçeli'nin İmralı statüsü çıkışı. Ahmet Özer'den Bahçeli'ye teşekkür. F-16 uçağı neden düştü? Müzakerenin sonu savaş mı barış mı? Sumud filosu Gazze için yola çıkacak. Akran zorbalığına elektronik kelepçe. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail İran'a saldırdı
        İsrail İran'a saldırdı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap' soruşturmasından gözaltında
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap' soruşturmasından gözaltında
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde