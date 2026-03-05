Daha 15 yaşındaydı... Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybetti
Balıkesir'de motosikletin devrilmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 15 yaşındaki sürücü Şerif Emre Görmezoğlu hayatını kaybetti. İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde devrilen motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI
AA'nın haberine göre kaza; Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana geldi. Şerif Emre Görmezoğlu (15), idaresindeki motosiklet, Balıkesir-Edremit kara yolunun Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YETİRDİ
Kazada, yola savrulan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Görmezoğlu'nun cansız bedeni, incelemelerin ardından İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI
İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, müdürlüğün sosyal medya hesabından İvrindi Mesleki ve Eğitim Merkezi öğrencisi olan Görmezoğlu için taziye mesajı yayımladı.
