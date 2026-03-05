Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Daha 15 yaşındaydı... Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Daha 15 yaşındaydı... Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybetti

        Balıkesir'de motosikletin devrilmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 15 yaşındaki sürücü Şerif Emre Görmezoğlu hayatını kaybetti. İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde devrilen motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

        AA'nın haberine göre kaza; Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana geldi. Şerif Emre Görmezoğlu (15), idaresindeki motosiklet, Balıkesir-Edremit kara yolunun Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YETİRDİ

        Kazada, yola savrulan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Görmezoğlu'nun cansız bedeni, incelemelerin ardından İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

        İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, müdürlüğün sosyal medya hesabından İvrindi Mesleki ve Eğitim Merkezi öğrencisi olan Görmezoğlu için taziye mesajı yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 3 Mart 2026 (Trump Savaşı Bitirmek İçin Ne İstiyor?)

        Habertürk ekibi Tel Aviv'de. İran füzeleri savaşı İsrail'e taşıyor. Tel Aviv hayalet şehre dönüşüyor. Lübnan'ın başkenti yeniden vuruldu. İsrail ABD'yi savaşa mı sürükledi? Hamaney sonrası rejim değişir mi? Trump savaşı bitirmek için ne istiyor? HT360'ta Dilek Gül sundu.

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor