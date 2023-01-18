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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Dehşet! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız çocuğu kaçırıldı
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Adıyaman'da kaçırılan 4 yaşındaki çocuk, Şanlıurfa'da bulundu

Türkiye, Adıyaman'dan gelen dehşet veren bir olaya tanık oldu. Kentte 4 yaşındaki bir kız çocuğu evlerinin önünde oyun oynarken kaçırıldı. Olaydan 10 saat sonra ise küçük çocuk Şanlıurfa'da bulundu. Kız çocuğunu kaçıran zihinsel engelli olduğu belirtilen S.A. ise gözaltına alındı

Son dakika: Dehşet! Adıyaman'da 4 yaşındaki kız çocuğu kaçırıldı
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DHA

Adıyaman'da, evlerinin önünden kaçırılan Suriye uyruklu Hele U. (4), 10 saat sonra Şanlıurfa'da bulundu. Kız çocuğunu kaçıran zihinsel engelli olduğu belirtilen S.A. (37) ise gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre kette yaşayan Suriye uyruklu ailenin kızları H.U., dün saat 12.00 sıralarında evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu.

Ailesi, çevrede aradığı kızlarına ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından küçük çocuğun zihinsel engelli olduğu belirtilen S.A. tarafından kaçırıldığını tespit etti. H.U.'nun elinden tutarak bölgeden ayrılan S.A.'nın, otostop yaparak Şanlıurfa'ya geldiği tespit edildi.

BALIKLIGÖL'DE BULUNDU

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla H.U., kaybolduktan 10 saat sonra, saat 22.00 sıralarında S.A. ile birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'de bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen H.U., işlemlerinin ardından Adıyaman'daki ailesine teslim edilecek.

S.A.'nin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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