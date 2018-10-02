Demir-çelik ürünlerine 20 Eylül'de "yüzde 25 ek mali yükümlülük" olarak getirilen 200 günlük geçici korunma önleminden bazı ülkelere muafiyet sağlanabilmesi için tarife kontenjanı tanımlandı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 143 ülkeyi ve gümrük bölgesini kapsayan tarife kontenjanı, toplam 518,803 ton olarak belirlendi. Ancak karar kapsamındaki ülke ve gümrük bölgelerinin her biri için 172,934 tonu geçemeyecek. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.



Tarife kontenjanı miktarları ürün bazında; yassı mamuller için 3.117 milyon ton, çubuk, tel ve profil için 558,534 ton, boru ve içi boş profil için 273,901 ton, paslanmaz çelik için 139,934 ton, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri için 27,044 ton olarak belirlenmişti.



Resmi Gazete'nin 20 Eylül tarihli sayısında, Ticaret Bakanlığı'nın ithalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliği kapsamında söz konusu demir-çelik ürünlerine 200 gün süreli ve yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük şeklinde geçici korunma önlemi getirilmişti.

200 gün süreyle demir-çelik ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi. Demir-çelik ürenlerinin ithalatında geçici olarak koruma önlemi alındı.

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