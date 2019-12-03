Denizli'de akşam saatlerinde meydana gelen deprem paniğe yol açtı. Saat 20:55'te Denizli Bozkurt'ta meydana gelen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 3.8 olarak ölçüldü. Deprem ile ilgili olumsuz bir haber yansımadı. 3 Aralık'ta Türkiye ve çevresinde gelen son depremler haberimizde.

SON DEPREMLER - 3 ARALIK 2019

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: