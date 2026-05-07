Denizli'de inşaattan düşen 31 yaşındaki duvar ustası, hayatını kaybetti
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan 31 yaşındaki duvar ustası Tarkan Bulut, 2. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 5 çocuk babası işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre olay; Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta duvar ustası olarak çalışan 31 yaşındaki Tarkan Bulut, çalışma sırasında dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.
ARKADAŞLARI İHBAR ETTİ
Yüksekten set zemine düşen Bulut’u gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
5 ÇOCUK BABASIYMIŞ
5 çocuk babası olduğu öğrenilen Tarkan Bulut’un, Van’ın Muradiye ilçesinden Denizli’ye çalışmak için geldiği öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bulut’un cenazesinin memleketi Muradiye’ye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.