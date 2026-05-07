        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizli'de inşaattan düşen 5 çocuk babası 31 yaşındaki duvar ustası Tarkan Bulut, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Denizli'de inşaattan düşen 31 yaşındaki duvar ustası, hayatını kaybetti

        Denizli'de inşaatta çalışan duvar ustası Tarkan Bulut, dengesini kaybederek 2'nci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan 31 yaşındaki 5 çocuk babası işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 16:06
        5 çocuk babası kurtarılamadı

        Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan 31 yaşındaki duvar ustası Tarkan Bulut, 2. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 5 çocuk babası işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre olay; Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta duvar ustası olarak çalışan 31 yaşındaki Tarkan Bulut, çalışma sırasında dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.

        ARKADAŞLARI İHBAR ETTİ

        Yüksekten set zemine düşen Bulut’u gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağır yaralanan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

        5 ÇOCUK BABASIYMIŞ

        5 çocuk babası olduğu öğrenilen Tarkan Bulut’un, Van’ın Muradiye ilçesinden Denizli’ye çalışmak için geldiği öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Bulut’un cenazesinin memleketi Muradiye’ye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

