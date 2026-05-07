Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan 31 yaşındaki duvar ustası Tarkan Bulut, 2. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 5 çocuk babası işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

İHA'daki habere göre olay; Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta duvar ustası olarak çalışan 31 yaşındaki Tarkan Bulut, çalışma sırasında dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.

ARKADAŞLARI İHBAR ETTİ

Yüksekten set zemine düşen Bulut’u gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

5 ÇOCUK BABASIYMIŞ

5 çocuk babası olduğu öğrenilen Tarkan Bulut’un, Van’ın Muradiye ilçesinden Denizli’ye çalışmak için geldiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bulut’un cenazesinin memleketi Muradiye’ye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.