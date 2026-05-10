Denizli'de epilepsi hastası 25 yaşındaki Muhammet Mirza Tomaşoğlu, kapalı yüzme havuzunda kriz geçirerek boğuldu. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
YÜZERKEN KRİZ GEÇİRDİ
İHA'daki habere göre olay; Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki kapalı yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, epilepsi rahatsızlığı bulunan 25 yaşındaki Muhammet Mirza Tomaşoğlu, havuzda yüzdüğü esnada kriz geçirdi.
SUYUN DİBİNE ÇÖKTÜ
Kriz nedeniyle suyun dibine doğru giden Mirza Tomaşoğlu cankurtaranın dikkatini de çekmedi.
2 DAKİKANIN ARDINDAN FARK EDİLDİ
Yaklaşık 2 dakika su altında kalan Muhammet Mirza Tomaşoğlu'nun boğulduğu anlaşılması üzerine sudan çıkarılarak ilk müdahalede bulunuldu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammet Mirza Tomaşoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muhammet Mirza Tomaşoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pamukkale Üniversitesi yerleşkesi içindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığında toprağa verilecek.
Öte yandan, Muhammet Mirza Tomaşoğlu'nun Ak Parti Merkezefendi İlçesinin önceki yönetiminde Teşkilat Başkanlığı yapan iş insanı Hasan Tomaşoğlu’nun oğlu olduğu öğrenildi.