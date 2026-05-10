Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizli’de epilepsi hastası 25 yaşındaki Muhammet Mirza Tomaşoğlu kriz geçirerek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Denizli’de epilepsi hastası 25 yaşındaki Muhammet Mirza Tomaşoğlu kriz geçirerek hayatını kaybetti

        Denizli'de epilepsi hastası 25 yaşındaki Muhammet Mirza Tomaşoğlu, kapalı yüzme havuzunda kriz geçirerek boğuldu. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 14:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havuzda epilepsi krizi geçirip boğuldu

        Denizli'de 25 yaşındaki genç havuzda epilepsi krizi geçirince boğularak hayatını kaybetti.

        YÜZERKEN KRİZ GEÇİRDİ

        İHA'daki habere göre olay; Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki kapalı yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, epilepsi rahatsızlığı bulunan 25 yaşındaki Muhammet Mirza Tomaşoğlu, havuzda yüzdüğü esnada kriz geçirdi.

        SUYUN DİBİNE ÇÖKTÜ

        Kriz nedeniyle suyun dibine doğru giden Mirza Tomaşoğlu cankurtaranın dikkatini de çekmedi.

        2 DAKİKANIN ARDINDAN FARK EDİLDİ

        Yaklaşık 2 dakika su altında kalan Muhammet Mirza Tomaşoğlu'nun boğulduğu anlaşılması üzerine sudan çıkarılarak ilk müdahalede bulunuldu.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İlk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammet Mirza Tomaşoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Muhammet Mirza Tomaşoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pamukkale Üniversitesi yerleşkesi içindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığında toprağa verilecek.

        Öte yandan, Muhammet Mirza Tomaşoğlu'nun Ak Parti Merkezefendi İlçesinin önceki yönetiminde Teşkilat Başkanlığı yapan iş insanı Hasan Tomaşoğlu’nun oğlu olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Genç kadın durakta tacizciyi saniye saniye kaydetti: "Ben hovardayım, hovarda"

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otobüs durağında arkadaşını bekleyen 28 yaşındaki Kübra Ak, tacizcinin görüntülerini cep telefonuyla kayda aldı. Genç kadının kayda aldığı görüntülerde, şüphelinin cinsel organıyla oynadığı anlar yer alırken, "Ben hovardayım, hovarda" diyerek güldüğü de duyuldu (İHA)

        #Denizli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!