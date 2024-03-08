Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar yakından takip ediliyor. En son depremler haberi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi kanalları üzerinden duyurularak, vatandaşlara güncel bilgiler ulaştırılıyor. AFAD'ın paylaştığı verilere göre son olarak; Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris açıklarında bir deprem yaşandı. İşte, 8 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...