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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Akdeniz sallandı, Muğla hissetti! 8 Mart 2024 anlık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Akdeniz açıkları 4.4 ile sallandı! 8 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri doğrultusunda kamuoyuna duyuruluyor. Edinilen son bilgiye göre; Akdeniz açıklarında Muğla'nın Marmaris ilçesine 41.39 km uzaklıkta bir deprem meydana geldi. Bölgede yaşanan sarsıntıda tedirginlik hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, 8 Mart 2024 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 08:24 Güncelleme: 08.03.2024 - 08:24
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        Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar yakından takip ediliyor. En son depremler haberi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi kanalları üzerinden duyurularak, vatandaşlara güncel bilgiler ulaştırılıyor. AFAD'ın paylaştığı verilere göre son olarak; Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris açıklarında bir deprem yaşandı. İşte, 8 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        AKDENİZ 4.4 İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; buGün saat 06:31'de Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.17 KM olarak belirlendi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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