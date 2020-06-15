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AFAD'dan alınan bilgilere göre Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin saatini 09.51 olarak duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.6 olarak ölçülürken depremin derinliği 7.01 km olarak belirlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam saat 17.24'te yerin 5 km derinliğinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Gelen son bilgilere göre de, depremde 1 korucu şehit oldu, 18 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde en ağır hasarı alan Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Yedisu ilçesine bağlı Dinar ve Elmalı Köylerini ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "14 Haziran 2020 günü saat 17.24'te Kaynarpınar-Karlıova,Bingöl merkez üssünde aletsel büyüklüğü MI=5.8 (Mw=5.9) olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Bölgede 15 Haziran 2020 saat 08.30 itibariyle 204 adet deprem kaydedilmiştir" dedi.

Çadır kurma, yardım faaliyetlerini destekleme ve emniyet tedbirleri için 2 jandarma taburu (487 personel) bölgede görevlendirildi. Hasar tespiti için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 180 teknik personel alana gönderildi. Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, itfaiye, jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürülüyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.06.15 09:51:28 39.3537 40.7510 5.0 -.- 5.5 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:24:37 39.3787 40.7547 13.1 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:22:44 39.3800 40.7413 14.3 -.- 2.2 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:09:58 39.3755 40.7557 20.4 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:06:33 39.3530 40.6932 5.0 -.- 2.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:46:35 38.9502 27.8760 1.9 -.- 2.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.15 08:30:56 39.3632 40.7387 7.3 -.- 2.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:30:02 39.3593 40.7292 5.0 -.- 3.5 3.7 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:27:54 38.3895 39.1375 4.9 -.- 0.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.06.15 08:27:56)

2020.06.15 08:12:36 39.3402 40.7283 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:03:58 37.1133 28.6143 7.9 -.- 2.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2020.06.15 07:55:28 39.3928 25.5612 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.06.15 07:36:49 39.3682 40.6440 6.3 -.- 2.0 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:34:06 39.3302 40.7257 5.0 -.- 2.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:24:58 39.3913 40.7048 6.7 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (2020.06.15 07:24:58)

2020.06.15 07:13:11 39.3668 40.6185 11.1 -.- 1.8 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:12:10 39.3735 40.6702 11.0 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:09:02 38.2982 38.8512 19.7 -.- 1.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.06.15 07:09:02)

2020.06.15 07:04:18 39.3535 40.6480 4.6 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:43:53 39.3457 40.6568 5.5 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:21:35 39.3487 40.7258 5.0 -.- 2.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:19:33 39.3630 40.6128 5.1 -.- 2.2 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:16:51 38.4183 39.1998 4.6 -.- 1.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.15 06:08:37 39.3722 40.7238 10.9 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:04:18 39.3607 40.6467 11.8 -.- 1.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:02:48 39.3925 40.7303 12.9 -.- 1.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 05:54:22 39.3575 40.6433 12.4 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 05:51:20 39.6432 26.1110 5.4 -.- 1.7 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.06.15 05:46:46 39.3380 40.6937 5.0 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 05:24:50 39.3743 40.6862 5.6 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 05:06:04 39.3682 40.6883 5.4 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 04:53:25 36.8727 27.4557 5.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel