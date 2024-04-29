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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Ege Denizi 4.2 ile sallandı! 29 Nisan 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Ege Denizi'nde deprem! 29 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak duyuruluyor. Edinilen son bilgiye göre; Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelen. Yaşanan sarsıntının ardından endişe yaşayan vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye'de en son meydana gelen sarsıntıların merkez üsleri, derinliği ve büyüklüğü belli oldu. İşte, 29 Nisan 2024 Pazartesi tarihli son dakika depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 08:02 Güncelleme: 29.04.2024 - 08:02
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        Coğrafi konumu sebebiyle aktif fay hatları üzerinde yer alan yurdumuzda her gün pek çok deprem meydana geliyor. Bu sarsıntıların kimisi hissedilmezken; kimisi şiddetli olabiliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmaları sayesinde anında kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, 29 Nisan 2024 Pazartesi bugünkü son dakika depremler listesi...

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        EGE DENİZİ 4.2 İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:24'te Ege Denizi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9.65 km olarak kaydedildi.

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        TUNCELİ'DE DEPREM!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:54'te Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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