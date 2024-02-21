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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! İzmir 3.2 ile sallandı! 21 Şubat 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede?

        İzmir'de deprem! 21 Şubat Çarşamba AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi belli oldu. Buna göre; Ege Denizi açıklarında İzmir'de deprem meydana geldi. Yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle gözler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna çevrildi. İşte, 21 Şubat 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 19:35 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:35
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        Yurdumuzda yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, ülke genelinde meydana gelen depremlerin ardından yakından takip ediliyor. İşte, 21 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem verileri...

        2

        İZMİR'DE DEPREM!

        AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Ege Denizi açıklarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.29 olarak kaydedildi.

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        ANTALYA'DA DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 07:18'de Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıtının derinliği 75.99 km olarak kaydedildi.

        KAHRAMANMARAŞ 2.6 İLE SALLANDI!

        AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 06:55'te Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.49 km olarak açıklandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK OLARAK GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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